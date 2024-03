Truffe last minute per Pasqua: ecco la guida per evitarle

I truffatori non vanno in vacanza, neanche a Pasqua. Tra false offerte last minute e strutture ricettive inesistenti, gli italiani si trovano a fare i conti con trappole ben studiate per svuotare il portafoglio. A questo proposito Booking, la nota agenzia di viaggi online, assieme alla Polizia di Stato ha stilato un vademecum per difendersi dalle truffe.

La situazione

Sono 10,5 i milioni di turisti pronti a partire per il periodo pasquale, lo afferma Federalberghi. Chi deve prenotare lo fa prevalentemente online alla ricerca di offerte imperdibili e last minute, attratti dalla comodità di organizzare il viaggio da casa, ma le truffe sono dietro l’angolo. Sono in aumento i consumatori che denunciano situazioni in cui ci sono case messe in affitto all'insaputa dei proprietari, altre addirittura inesistenti, sistemazioni dipinte come ville di lusso rivelatesi poi poco più che "baracche".

Il trend delle truffe online è in costante crescita. Nel 2019 le denunce alla Polizia postale per queste frodi sono state 12.809, nel 2022 si è arrivati a 15.699. Booking.com e la Polizia postale, hanno intrapreso una collaborazione per aiutare i vacanzieri a prenotare online ma in sicurezza. Alberto Yates, direttore regionale di Booking.com, ha affermato: “I truffatori prendono di mira chiunque, sia che stia prenotando un hotel, comprando un vestito o postando su un social media. Per questo noi continuiamo a investire nella protezione dei clienti e delle strutture ricettive. Lo facciamo informando le strutture riguardo ai tipi di truffa di cui siamo a conoscenza e, allo stesso tempo, fornendo ai nostri clienti consigli pratici”.

Il vademecum

In quanto al vademecum, per prima cosa è essenziale mantenere riservate le informazioni personali evitando di condividere dettagli della propria carta di credito tramite messaggi sui social media, SMS o email. È consigliabile pagare sempre attraverso siti sicuri o, meglio ancora, al momento dell'arrivo presso la struttura ricettiva. In secondo luogo, è importante potenziare la sicurezza.

Molte piattaforme e fornitori di carte di credito offrono l'autenticazione a due fattori per i clienti. Una volta attivata, oltre alla password, verrà richiesto di completare un secondo passaggio per accedere all'account, come inserire un codice ricevuto tramite SMS. Questa semplice misura aggiuntiva contribuisce notevolmente ad aumentare la sicurezza delle transazioni.

Inoltre è bene verificare scrupolosamente tutte le recensioni della struttura ma anche l'url del sito web.