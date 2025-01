Trump presenta la sua criptovaluta: impennata del valore del 16.000% in poche ore

Ascolta ora 00:00 00:00

A due giorni dall’insediamento, Donald Trump scuote i social con l’annuncio di una sua criptovaluta, diffuso attraverso i profili ufficiali su X e Truth. L’iniziativa, così inaspettata, ha spinto molti utenti a ipotizzare un possibile attacco hacker. Tuttavia, i post promozionali restano online da ore, e la meme coin “Official Trump” ha già visto un’impennata del 16.000%. "O si tratta del più grande furto informatico di tutti i tempi, oppure è un atto legittimo”, commenta un utente, lasciando aperti interrogativi sulla legittimità di questa operazione.

La crescita

La criptovaluta $TRUMP ha ottenuto una crescita impressionante: lanciata a soli 18 centesimi, oggi ha raggiunto i 30 dollari, con una capitalizzazione di mercato che supera i 5 miliardi di dollari, alimentata dall’entusiasmo di sostenitori e investitori esperti. Tuttavia, non mancano i rischi connessi a possibili speculazioni: alcuni grandi investitori potrebbero attuare schemi di “pump and dump”, gonfiando artificialmente il valore per poi vendere a scapito degli investitori meno esperti. La società emittente ha inizialmente distribuito 200 milioni di token, con l’obiettivo di arrivare a un miliardo entro tre anni. È interessante notare che due aziende legate al nuovo presidente americano, Trump e Fight Fight Fight Llc, possiedono gli 800 milioni di token rimanenti, il cui valore attuale si aggira intorno ai 24 miliardi di dollari. Se le quotazioni dovessero mantenersi stabili o crescere ulteriormente, Trump potrebbe incassare somme enormi nei prossimi tre anni, oltre agli introiti generati dalle attività di trading di «$TRUMP». Va comunque sottolineato che, secondo quanto riportato dal sito ufficiale, la criptovaluta non è politica e non ha nulla a che fare con alcuna campagna politica o carica politica o agenzia governativa.

L'impatto sul mercato e le prospettive

La promessa di Donald Trump di favorire regolamenti più indulgenti sulle criptovalute, combinata con iniziative personali come i “Trump Memes” e il simbolo “$TRUMP”, apre la strada a potenziali critiche e dubbi sull’eventuale intreccio tra potere politico e interessi personali. Questa commistione rischia di essere percepita come problematica, soprattutto considerando le normative sempre più stringenti su asset digitali e criptovalute. Sul sito ufficiale di $Trump, viene chiarito che i “Trump Memes” non sono da considerarsi strumenti di investimento, né rappresentano opportunità di guadagno finanziario. Tuttavia, questa precisazione, per quanto volta a prevenire accuse o indagini da parte di autorità come la SEC, potrebbe non bastare. Le autorità di regolamentazione tendono infatti a valutare l’effettivo impatto di tali operazioni sul mercato e sull’opinione pubblica, indipendentemente dalle dichiarazioni ufficiali.

La questione, dunque, non si chiude qui. La commistione tra il ruolo politico di Trump e le sue iniziative nel settore cripto rischia di alimentare ulteriori controversie, anche a prescindere dalle intenzioni dichiarate.