Il turismo in Italia vale il 10,8% del Pil

Ascolta ora 00:00 00:00

Il turismo si conferma un pilastro fondamentale dell'economia italiana, con un contributo del 10,8% al Pil nel 2024 e un impatto sull'occupazione pari al 13%. Le previsioni dell'Enit (Agenzia Nazionale del Turismo), presentate alla Bit (Borsa Internazionale del Turismo) in corso a Milano Rho, indicano una crescita costante: entro il 2034 il settore potrebbe raggiungere il 12,6% del Pil e il 15,7% dell'occupazione.

L'Italia ha accolto nei primi undici mesi del 2024 oltre 235 milioni di presenze turistiche straniere, con un incremento del 3,7% rispetto al 2023. La spesa complessiva dei visitatori internazionali ha toccato i 28,7 miliardi di euro, con un aumento dell'8,5% sull'anno precedente. I viaggi di vacanza restano la principale motivazione (65% della spesa totale), seguiti da quelli per lavoro (13,7%), per visitare parenti e amici (12,7%), per studio (3%) e per shopping (1,8%).

Anche il settore aeroportuale beneficia della crescita del turismo: nel 2024 gli aeroporti italiani hanno registrato 218,4 milioni di passeggeri, in aumento dell'11% rispetto al 2023. I passeggeri internazionali sono stati 145,8 milioni (+13,8%), di cui quasi 99 milioni provenienti dall'Unione Europea (+14,7%). Tra gli scali più frequentati, spiccano Roma Fiumicino (22,4% dei passeggeri, +20,7% rispetto al 2023) e Milano Malpensa (13,2%, +10,9%). Bergamo registra invece l'8% del traffico, con una crescita dell'8,6%.

Intervenuta alla Bit, la ministra del Turismo, Daniela Santanché, ha sottolineato il ruolo chiave del Giubileo 2025 e delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 nella promozione del Paese a livello internazionale. "Abbiamo iniziato a pregustare l'effetto Giubileo già nell'ultima parte del 2024. Questo evento rappresenterà il fil rouge del 2025" ha dichiarato Santanché, evidenziando l'importanza di sfruttare al massimo queste grandi manifestazioni per potenziare il settore.

La presidente di Enit, Alessandra Priante, ha aggiunto: "Le diverse fonti di dati sono più che promettenti, ma la vera sfida sarà quella di cavalcare quest'onda creando nuove sinergie in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina".

Anche l'ad di Enit, Ivana Jelinic, ha sottolineato l'impatto positivo delle due manifestazioni, evidenziando come "due grandi eventi mondiali punteranno i riflettori sull'Italia.

È un'opportunità irripetibile per il nostro Paese, leader in Europa e al secondo posto a livello mondiale, preceduta solo dagli Stati Uniti, nel settore degli eventi e dei congressi".

L'Italia, dunque, si prepara ad affrontare un biennio strategico per il turismo, con la possibilità di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di destinazione di punta a livello globale.