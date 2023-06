Vacanza in aereo? Ecco qualche consiglio per risparmiare

Assieme all’estate arrivano le vacanze dove tantissimi turisti e non che sono in procinto di prenotare un volo per viaggiare. Il periodo migliore per acquistare un viaggio sarebbe almeno cinque settimane prima della partenza per risparmiare circa il 9% rispetto alla media. Altroconsumo, VolaGratis.org e Skyscanner hanno proposto alcuni consigli per spendere meno e viaggiare.

Quando comprare i biglietti

Il momento della giornata migliore per acquistare i biglietti sarebbe il pomeriggio, infatti i prezzi risulteranno più bassi rispetto alla mattina. Nelle prime ore della giornata si registrano spesso acquisti di clienti business. È consigliabile comprare i propri titoli di viaggio extra Ue tra i cinque e i sei mesi prima, si risparmierà fino all’11%. L’anticipo indicato per i voli europei è tra le 9 e le 10 settimane. Per quanto riguarda i giorni della settimana è meglio acquistare i biglietti in periodo infrasettimanale, specialmente tra giovedì e venerdì. Sabato e domenica sono giornate in cui i prezzi risultano particolarmente alti a causa dei flussi di acquisto importanti.

In che mese acquistare?

Il mese migliore in cui acquistare i propri biglietti è gennaio. In questo periodo le compagnie aeree attivano campagne marketing per incentivare i consumatori ad acquistare. Spesso il pubblico evita di prenotare ferie dopo il periodo natalizio ricco di periodi di vacanza. È consigliabile, inoltre, controllare le offerte in atto e le nuove rotte inserite.

Altri accorgimenti

È consigliabile eliminare i cookies che spesso salvano i dati delle precedenti navigazioni e rischiano di non consentire la visualizzazione di nuove offerte. Un’altra indicazione è quella di fare un tentativo di prenotazione per almeno 25 persone, così si scoprirà se il volo è già pieno o no. Nella seconda ipotesi il sistema permetterà di visualizzare diversi posti disponibili e quindi verranno messi in vendita biglietti ad un costo inferiore rispetto a quelli già disponibili. Inoltre è importante confrontare le cifre proposte dalle agenzie di viaggi online, quelle dei motori di ricerca e della stessa compagnia aerea. Un altro consiglio riguarda il fatto di prestare attenzione ai pacchetti già pronti che si vogliono acquistare per evitare costi extra e servizi non richiesti.

Il periodo e viaggi in gruppo

Un consiglio risaputo riguarda la preferenza per la bassa stagione e la scelta di orari di volo più “scomodi”, quindi meno gettonati. Questi saranno maggiormente convenienti. È meglio dividersi in piccoli gruppi nel caso in cui si fosse in un gruppo consistente. Questo accorgimento è necessario per non perdere possibili offerte dedicate esclusivamente su un numero più limitato di viaggiatori.