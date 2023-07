Estate 2023, ecco i consigli per risparmiare in vacanza

Nonostante il caro-prezzi gli italiani sono pronti per le vacanze estive. Prima di partire, però, è bene fare attenzione all’aumento dei prezzi e cercare di risparmiare il più possibile durante il viaggio. Una strategia, per esempio, è quella di acquistare i voli aerei il martedì che, statisticamente, è il giorno dove le cifre sono più basse, mentre la domenica si verificano incrementi importanti dal punto di vista dei prezzi. Ecco tutte le strategie per risparmiare in vacanza.

I viaggi aerei

Se la vacanza prevede un viaggio in aereo ci sono alcuni accorgimenti da rispettare. Innanzitutto è meglio organizzare con diverso anticipo il proprio spostamento, avendo così più possibilità di controllare i cambiamenti di prezzo. In generale è consigliabile pianificare in un tempo compreso tra i due mesi e i 15 giorni prima della partenza. L’orario di prenotazione migliore è alle due di notte, dove il traffico dei vari siti di booking è inferiore. Inoltre è preferibile navigare in incognito, questo eviterà che la cronologia di ricerca influenzi i prezzi mostrati.

Quando spostarsi

I giorni migliori per viaggiare sono il martedì, o tra il lunedì e il mercoledì ed è meglio volare su aeroporti più lontani e differenti tra arrivo e ripartenza. Gli stessi giorni e orari per i voli aerei riguardano anche gli spostamenti in treno. Un accorgimento è quello di tenere d’occhio gli “errori” di prezzo poiché accade che le compagnie di viaggio o i software che gestiscono l'emissione dei biglietti sbaglino nell’inserire i costi di vendita.

Ristoranti, evitare quelli turistici

Un altro consiglio riguarda i ristoranti. È meglio evitare luoghi dedicati ai turisti, spesso questi locali presentano il proprio menù con le illustrazioni dei piatti tradotti in diverse lingue. Meglio scegliere un posto con la carta dei piatti nella lingua del paese, di solito significa che il locale è frequentato principalmente dalla gente del posto, aspetto che spesso rappresenta una garanzia di qualità. Online è possibile leggere le recensioni riferite ai vari ristoranti per capire se si tratta di un luogo turistico.

La scelta dell’alloggio

Anche la scelta dell’alloggio è determinante per il budget della vostra vacanza. Innanzitutto è consigliabile visitare i siti online che confrontano i prezzi migliori degli hotel a disposizione, attenzione però a non incappare nelle truffe. Inoltre anche il B&B è una buona alternativa, spesso offre comodità, privacy e posizioni centrali se vi trovate in una città. Il costo di questa seconda opzione è spesso inferiore rispetto all’hotel. Un’altra possibilità riguarda l’appartamento. Anche in questo caso si trovano soluzioni economiche ma attenzione, a volte è necessario provvedere a fare le pulizie e riordinare la struttura.