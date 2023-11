Venerdì nero per i voli aerei: cosa c'è da sapere

Sarà una giornata molto difficile quella di chi dovrà volare venerdì 24 novembre a causa di uno sciopero nazionale di 24 ore nel settore del trasporto aereo del 24 novembre 2023: si fermeranno i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, il personale dipendente delle aziende del trasporto aereo che fanno parte del "settore handlers" e tutti i lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti. Voli aerei, dunque, a rischio per migliaia di passeggeri.

I voli garantiti

Nonostante l'agitazione sarà di 24 ore, saranno protetti e garantiti voli secondo la legge 146/1990 con l'applicazione della delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 della Commissione di garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, quelli che sono previsti nelle fasce orarie dalle 7 alle 10 del mattino e dalle ore 18 alle 21 oltre a " tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero", come fa sapere l'Enac con un comunicato.

Inoltre, saranno garantiti anche i sequenti voli con le isole che hanno un'unica frequenza giornaliera con la sola esclusione del traffico continentale: si tratta di cinque voli operati da EasyJet da Malpensa a Olbia (EJU 3583) e da Olbia a Malpensa (EJU 3584), da Comiso a Malpensa (EJU 3968), da Napoli a Palermo ( EJU4103) e da Palermo a Napoli (EJU 4104); quattro voli della Ryanair da Malpensa a Cagliari (RYR 4561), da Cagliari a Malpensa (RYR 4562), da Pisa ad Alghero (RYR 7998) e da Alghero a Pisa (RYR 7999) e tre della Volotea da Verona a Olbia (VOE 1778) da Verona a Catania (VOE 1745) e da Ancora a Palermo (VOE 1511). " Dovrà essere comunque assicurato l'arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell'inizio dello sciopero", sottolinea l'Enac.

Inoltre, venerdì 24 novembre riusciranno a volare tutti quelli "s chedulati in orari antecedenti inizio astensione e ritardati per cause indipendenti dalla volontà delle parti" cos' come " l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non oltre trenta minuti primi dall'inizio dello sciopero stesso" . Infine, saranno garantite anche le tratte intercontinentali " in arrivo compresi transiti su scali nazionali nonché seguenti voli intercontinentali in partenza ". Chi volesse vedere se il proprio volo è protetto o meno può leggere l'elenco completo pubblicato dall'Enac sulle tratte che vanno dal Medio Oriente a Nord e Sud America così come le rotte intercontinentali tra Italia e Asia.

Come informarsi

Da quanto si apprende, Ita Airways ha già cancellato oltre 40 voli nazionali previsti per venerdì e che eventuale altre cancellazioni o variazioni al programma saranno comunicate in giornata dalla stessa compagnia. In questi casi, qualsisasi viaggiatore è bene che si informi con la società in questione e verifichi online lo stato del proprio volo prima di andare in aeroporto.