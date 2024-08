Voli aerei, ecco quanto puoi risparmiare con il last minute

Ascolta ora 00:00 00:00

Per questa stagione estiva si può tranquillamente affermare che è stato sfatato il mito che prenotare prima fa rima con risparmio: se questo discorso può valere, magari, per alcune strutture ricettive non è detto che valga anche per i voli aerei dal momento che il last minute offre prezzi vantaggiosi nettamente migliori di chi ha acquistato biglietti mesi prima e inferiori anche del 30%.

Le differenze con giugno

L'analisi effettuata dal Corriere mostra quanto detto in premessa: per andare da Malpensa allo scalo di Londra Stansted il prossimo 7 agosto, per esempio, si pagano soltanto 15 euro comprese di tasse (ma non si extra). Chi si è premurato ad acquistare il volo per lo stesso giorno tre mesi prima ha pagato 31 euro: questo è soltanto uno tra decine di esempi che si potrebbero fare su tratte tra l'Italia e l'Europa con una morale molto chiara, ossia chi acquista pochi giorni prima avrà un risparmio non indifferente. Il picco del caro voli è stato raggiunto a giugno, specialmente nella seconda quindicina, con i prezzi che poi si sono abbassati succcessivamente, basti pensare che rispetto all'anno scorso a luglio i biglietti aerei costano fino al 12% in meno dell'anno scorso con scarti inferiori anche a giugno ma di poco (intorno al 2%).

La differenza tra compagnie aeree

Prima di analizzare il trimestre estivo dove, per eccellenza, si spostano più persone, va fatto un passo indietro: il quotidiano ha analizzato anche le differenze con i primi mesi dell'anno che hanno comunque mostrato aumenti rispetto al 2023 per quanto riguarda le compagnie di bandiera. Lo stesso discorso si può applicare anche alle low cost con una differenza: rispetto a giugno 2023 le tariffe sono state mediamente più basse del 7%.

La premessa è importante per comprendere l'andamento estivo: le compagnie di bandiera come Ita Airways, British Airways e Lufthansa giusto per fare tre esempi mostrano l'effetto contrario del last minute con le tariffe che sono aumentate man mano che ci si avvicinava alla data di partenza. Acquistare un biglietto a una settimana dalla partenza significa sborsare fino al 26-30% per lo stesso volo acquistato tre mesi prima e fino al 47% se si era comprato un ticket sei mesi prima.

Le low cost, invece, si sono comportate in maniera diametralmente opposta o quasi: acquistare uno o più

biglietti a ridosso della data di partenza tra Italia ed Europa consente di risparmiare il 9-10% rispetto a chi ha comprato tre mesi prima, differenza quasi invariata con chi ha acquistato a inizio anno (soltanto l'1% in meno).