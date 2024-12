Voli per andare a Sud, arriva la stangata del Natale: rincari fino al 70%

Ascolta ora 00:00 00:00

Si avvicina a grandi passi il Natale 2024 e aumentano fisiologicamente gli acquisti dei biglietti aerei di coloro i quali vivono lontano dai familiari. Chi deve rientrare in alcune regioni del Sud Italia, in particolare Puglia e Sicilia, paga in proporzione cifre ben più elevate rispetto anche a chi va in Calabria e Sardegna con aumenti anche del 65-70% in più rispetto al normale con picchi fino al 100%.

Quali sono gli aumenti

Se da un lato si verificano questi incrementi, per andare nelle altre due regioni acquista ancora a prezzi modici: un'analisi di Consumerismo No Profit, i prezzi dei voli per il periodo natalizio registrano aumenti medi del 15-20% rispetto allo scorso anno. Per un volo Milano - Catania, andata e ritorno, per esempio, l'aumento è pari a circa il 50-60% mentre la tratta Milano-Palermo è aumentata di circa il 65-70%;. Va peggio per il Milano-Bari andata e ritorno con prezzi più elevati di circa il 70-100%, fino al 50% in più per un Milano-Napoli.

Nel dettaglio, il Corriere ha analizzato il periodo compreso tra il 20 e 27 dicembre considerando anche altre tratte e le cifre che devono sborsare i consumatori: il Bologna-Catania arriva a costare quasi 200 euro per andata e ritorno con aumenti fino a 120-125 euro in più. Per la Puglia, il Roma-Bari può costare anche il 56% in più con differenze di circa 115 euro rispetto agli altri periodi dell'anno. Il Milano-Bari menzionato prima costa fino a 224 euro senza considerare gli extra, il Torino-Palermo andata e ritorno costa anche 321 euro a persona.

Le cause

Secondo gli esperti del settore si tratta di incrementi o meno dell'offerta (più o meno aerei a disposizione) con conseguenze anche sulla domanda: sappiamo tutti che tanto più è richiesta una singola tratta come per tornare a Bari, Catania o Palermo tanto più gli algoritmi "si innalzano" ma molto dipende anche dalla frequenza giornaliera dei voli, maggiore è la disponibilità minore sarà il prezzo e viceversa.

Non in tutte le città del Sud, però, si paga di più: volare a Lamezia Terme da Roma e Milano costa fino al 37% in meno grazie a un maggior numero di vettori aerei low cost, stesso discorso per Cagliari da Roma e Milano con diminuzioni rispetto agli ultimi dodici mesi comprese tra il 7 e l'8%. Si paga di meno rispetto alla media anche per andare da Venezia a Napoli (-22%) e da Milano a Brindisi (-14%).