Zucchero, ecco perché il prezzo è aumentato del 59% in un anno

Tempi amari per lo zucchero. Il prodotto alla base di torte e pasticcini ha subito un aumento del prezzo importante. Si tratta di un rincaro che ammonta al 59% nell’arco temporale di un anno. L’analisi fondata sui dati raccolti da IRI e rielaborati da Altroconsumo, presenta uno scenario critico per l'oro bianco.

I rincari

Nonostante il prezzo al chilo del prodotto sia abbastanza contenuto, i rincari ammontano al 60% dal 2022 al 2023. Infatti, nel mese di marzo dello scorso anno un chilo di zucchero di barbabietola costava mediamente 0,86 euro, nel 2023 il prezzo è salito a 1,36 euro per la medesima quantità, il trend è in crescita costante.

Le cause

Per individuare le cause degli aumenti è necessario fare un’analisi approfondita della questione. Sono diversi i fattori che hanno contribuito al rincaro del prodotto e considerano la situazione congiunturale sia per la prospettiva nazionale che per quella internazionale. Dal punto di vista internazionale si possono individuare cause diverse. La siccità degli ultimi periodi ha contribuito a ridurre la produttività. Gli agricoltori europei hanno scelto di destinare i terreni a produzioni maggiormente redditizie e questo ha portato ad una perdita del 5% delle superfici coltivate a barbabietola con il conseguente rincaro dei prezzi dell’energia che ha creato grossi problemi agli zuccherifici per i costi di produzione estremamente elevati. Restando sempre in ottica internazionale, il prezzo è stato nettamente influenzato dalla convenienza relativa alla produzione di etanolo. Infatti, il rincaro dell'energia e la produzione di biocarburanti hanno incentivato i produttori a dedicare il raccolto all'etanolo causando la scarsità e l’aumento di costo della materia prima necessaria per la fabbricazione di zucchero.

I canali di vendita

L’aumento del prezzo dello zucchero ha iniziato a svilupparsi nell’autunno del 2021, il trend ha poi proseguito durante l’estate del 2022. Il prezzo al dettaglio ha subito un rialzo del +24% nel periodo tra settembre e ottobre 2022. Negli ultimi mesi dello scorso anno e nei primi mesi del 2023 il prezzo è aumentato in maniera costante. Nello specifico, i prezzi dello zucchero venduto al discount sono aumentati del 52%, anche i prodotti di marca sono aumentati del 75% in un anno per quanto riguarda la marca leader di mercato. In generale, il prodotto venduto al discount costa il 14% in meno rispetto al prezzo medio del prodotto.