Una classifica dove regnano i long seller

Seppur vendendo un po' meno delle settimane precedenti, siamo a 11mila e novecentosettantadue copie, il duo Palamara e Sallusti continua a dominare la classifica. Il sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana (Rizzoli) si sta avviando ad essere un longseller e a mettere già ora una seria ipoteca sulla possibilità di essere uno dei 10 libri più venduti del 2021.

A inseguirlo questa settimana si presenta un nuovo sfidante, con tutt'altro orientamento culturale e politico. Al secondo posto arriva con grande accelerazione Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi) di Michela Murgia. La scrittrice sarda raggiunge le 10mila e 351 copie.

Mantiene invece il terzo posto Lyon Gamer con il suo Le storie del quartiere (Magazzini Salani). Lo youtuber ha ormai un pubblico consolidato e anche questa settimana porta a casa 8mila e ottocentoventotto lettori. Abbastanza per tenere fuori dal podio il libro biografico di Carlo Verdone, La carezza della memoria (Bompiani), che ferma l'asticella a breve distanza, quasi 8mila e quattrocento copie.

In questa classifica abbastanza combattuta, anche se i volumi di vendita sono in discesa, dobbiamo anche segnalare che ci sono due longseller a lunghissima corsa. Continua la buona performance di Kawaguchi Toshikazu e del suo Finché il caffè è caldo (Garzanti), questa settimana è sesto con 6mila quattrocentocinquantacinque copie. Questo romanzo giapponese molto onirico ha sfruttato al meglio il passaparola e senza gran battage si è trasformato in presenza costante in classifica.

Su Cambiare l'acqua ai fiori (e/o) di Valérie Perrin che rispunta al nono posto, 5mila e duecento copie, non c'è più niente da dire. Libro più venduto del 2020, continua a vendere ad ottimo ritmo anche nel 2021. Il passaparola resta uno dei più bei misteri del mercato librario. E quando funziona sono copie su copie.