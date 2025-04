Coda in prefettura per firmare le condoglianze per Papa Francesco

Ascolta ora 00:00 00:00

Qualcuno si è presentato alle 8 del mattino, ma il fiume di persone è defluito nell'arco della giornata, fino a sera. Obbiettivo: apporre la propria firma o lasciare un messaggio sul registro delle condoglianze per Papa Francesco.

Siamo in corso Monforte, a Palazzo Diotti, la sede della Prefettura. L'altra sera, a seguito della proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni deliberato dal Consiglio dei Ministri per la scomparsa del Sommo Pontefice, su disposizione dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato, è stata disposta l'apertura di un registro di condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.

Il registro si trova all'Ufficio di Gabinetto della Prefettura e resterà a disposizione della cittadinanza fino alla celebrazione delle esequie di sabato. Come avvenuto due anni fa, dopo la morte del presidente Giorgio Napolitano e, 12 anni fa, dopo l'addio di Papa Giovanni Paolo II.

Dal mattino alla sera ci si potrà presentare per mettere per iscritto la propria partecipazione al lutto. Nell'anticamera del prefetto è stato allestito martedì sera un angolo dedicato al Papa. C'è un portafoto in argento che lo ritrae in una delle sue espressioni tipiche, accanto le due bandiere, italiana ed europee e, aperto sulla scrivania, il registro delle condoglianze.

Le persone si presentano all'ingresso, comunicano la propria volontà e il corpo di guardia avvisa il personale del piano superiore.

Cosa scrivono i residenti sul registro? La maggior parte appone la propria firma o chiede di poter aggiungere anche il nome di un parente o un amico non presente, qualcuno inserisce una frase o due: «Ci mancherai tanto» oppure «Nessuno ti dimenticherà». Ma c'è stato anche chi ha portato una foglio già scritto, piegato in una busta, forse una preghiera.