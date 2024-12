Prima colonnina T-Carica. E presto saliranno a 24

Ascolta ora 00:00 00:00

La prima colonnina elettrica è spuntata giorni fa in via Desenzano di fronte al civico 2 ma presto i nuovi punti di ricarica saliranno a 24, sparsi in città. É il debutto di «T-Carica», società di ricarica di veicoli elettrici nata dall'esperienza di Innovo Group. Il debutto della startup risale solo a marzo, in Veneto, ma in nove mesi è già scattato lo sviluppo su scala nazionale e non poteva mancare l'approdo a Milano, dove la spinta sull'elettrico (vuoi anche per i divieti ai motori imposti dalla giunta Sala) è più pressante. Le nuove stazioni saranno installate in punti strategici e rafforzeranno la rete già a disposizione dei milanesi. T-Carica cura la progettazione, l'installazione e l'operatività delle stazioni di ricarica che forniranno energia elettrica proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili. «Siamo orgogliosi del percorso di crescita che stiamo attraversando. Posizionandoci in località strategiche e appoggiandoci a spazi pubblici e privati, grazie ad accordi di collaborazione vantaggiosi, siamo in grado di presidiare il territorio capillarmente e creare valore per le comunità locali» affermato Rodolfo Bigolin, founder di T-Carica e ceo di Innovo Group Holding.

Il servizio offerto da T-Carica, assicura la società, «si contraddistingue per semplicità di utilizzo, affidabilità, uso di hardware di ultima generazione e una personalizzazione della soluzione offerta in base alla localizzazione e alle caratteristiche del sito di installazione».

Operazione in mano a un imprenditore «under 40». Può essere considerato un case history visto che ad oggi la leadership giovanile in Italia è ancora a livelli piuttosto bassi. Gli under 40 nei CdA di società quotate italiane sono meno del 2% secondo il Board Index 223 di Spencer Stuart. Bigolin è nato a Montebelluna (in provincia di Treviso) nel 1987, grazie alla formazione nel settore delle energie rinnovabili e dei mercati internazionali ha fondato negli anni diverse piattaforme di energia in Europa, Nord America e Asia-come Horus Energy, Suncore Energy, Green Power Europe vendute poi a colossi del settore come Canadian Solar e Shangai Electric- prima di rientrare in Italia e fondare, nel 2022 Innovo Renewables.

E ha varare un piano di azionariato per rendere ogni dipendente di Innovo Renewables partecipe agli utili dell'azienda (la policy vale anche per i neoassunti, in ogni divisione e livello) e lanciare un co-investment plan che ha dato la possibilità a ciascun dipendente di investire, su base volontaria, tramite quote libere e con il supporto di team di fiscalisti e legali messi a disposizione dall'azienda, nell'aumento di capitale dell'azienda in fase di sviluppo.