Colpito con un machete, finisce grave in ospedale

È stato trovato a terra sanguinante e ferito in modo grave, dopo essere stato colpito al fianco con un machete. Dell'aggressore nessuna traccia. Il 23enne, un salvadoregno residente a Bresso, è finito grave in ospedale.

L'aggressione è avvenuta poco prima dell'alba di ieri in via Stefanardo da Vimercate, in zona Gorla. Il giovane, regolare in Italia, è stato soccorso poco prima delle 4. Quando sono arrivate l'ambulanza e le Volanti del commissariato Villa San Giovanni, stava perdendo molto sangue ma era cosciente, anche se alterato forse dall'alcol. È stato portato in codice rosso al Niguarda, dove i medici gli hanno suturato la ferita lunga circa 15 centimetri e molto profonda. È stato poi dimesso con una prognosi di dieci giorni, non ha rischiato la vita. Ai poliziotti ha prima spiegato di essere stato colpito da uno sconosciuto, senza apparente motivo, mentre tornava a casa dopo avere trascorso la serata con gli amici in zona Cimiano. Poi ha aggiunto di essersi fermato per strada a parlare con alcuni connazionali e dopo una discussione uno di loro lo avrebbe accoltellato.

La polizia sta indagando per trovare riscontri alla storia del 23enne e per rintracciare chi l'ha ferito gravemente. Elementi utili potrebbero arrivare dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Sempre nella nottata di sabato in zona Darsena un'altra aggressione, questa volta a scopo di rapina. I carabinieri della stazione di Porta Magenta, insieme ai colleghi della compagnia intervento operativo del quarto battaglione "Veneto" in servizio di prevenzione nell'area della Darsena hanno arrestato in flagrante per rapina aggravata un italiano di 24 anni e un complice tunisino di 20 anni.

I due erano entrati in azione poco prima in piazza XXIV Maggio insieme a un terzo uomo che non è ancora stato trovato. Hanno aggredito un cittadino marocchino di 27 anni per rubargli il cellulare.

Durante la rapina la vittima è stata colpita alla nuca con una bottiglia di vetro e poi ferita all'addome con i frammenti della stessa arma improvvisata. Il 27enne è stato trasportato in codice giallo al Policlinico, dove è stato ricoverato. I due arrestati sono stati portati nel carcere di San Vittore.