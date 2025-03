Non ha il biglietto, picchia il capotreno

Ascolta ora 00:00 00:00

Convoglio sospeso causa pestaggio. Il capotreno e il macchinista finiscono al pronto soccorso. Il motivo? Aver chiesto il biglietto al portoghese di turno, che, trovandosi di fronte un capotreno donna di 31 anni, ha pensato vigliaccamente di farla franca sferrandole un pugno. La lite è proseguita violenta anche di fronte al macchinista, così entrambi i ferrovieri sono stati medicati e l'aggressore, un uomo italiano di 40 anni, è stato fermato.

I fatti. Ieri mattina il treno 10868 parte da Piacenza diretto verso la stazione Milano Greco Pirelli. Intorno alle 14 il convoglio sosta a Lodi e la capotreno si avvicina ai passeggeri per controllare i biglietti. Quando è il turno del portoghese inizia l'alterco. Il pubblico ufficiale pretende il documento di viaggio, l'uomo, un quarantenne, rifiuta di mostrarlo e, ipotizziamo, rifiuta anche di abbandonare il treno. Colpisce la capotreno con un pugno, le grida arrivano al macchinista, 26 anni, che prontamente si precipita ad aiutare la collega nella carrozza del litigio. Verrà colpito anche lui con un pugno. Intanto scatta l'allarme. Sul posto arrivano un'ambulanza, i carabinieri del Nucleo radiomobile e la Polfer. Gli agenti bloccano l'aggressore e lo fanno scendere non prima di aver ascoltato la sua versione dei fatti e quella dei ferrovieri colpiti. L'ambulanza della Croce Rossa di Lodi si prende cura di capotreno e macchinista ma verrà deciso di portare entrambi al pronto soccorso dell'ospedale di Lodi, non si conosce al momento il bollettino medico. Il convoglio, rimasto fermo per alcuni minuti sui binari, non è però ripartito. I passeggeri sono stati fatti scendere e hanno atteso il treno successivo per arrivare a destinazione.

Il mezzo fermato dal litigio avrebbe dovuto fare tappa

a Rogoredo, Lambrate e Greco Pirelli. Invece tutti i passeggeri, tra lo stupore e la rabbia, sono stati fatti scendere dai vari scompartimenti e hanno dovuto attendere un altro treno per raggiungere la loro destinazione.