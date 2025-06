Il comitato Bovisa minaccia un esposto sulla pedonalizzazione senza alberi

La minaccia di un esposto incombe sulla pedonalizzazione delle vie Andreoli e Pantaleo e sulla realizzazione della futura piazza Durando alla Bovisa. Il comitato civico BovisAttiva segnala una serie di criticità tecniche, urbanistiche e ambientali e chiede che il Municipio 9 e il Comune promuovano obbligatoriamente un incontro aperto alla cittadinanza prima dell'ultimazione dei cantieri.

L'obbiettivo è illustrare il progetto complessivo della nuova piazza e delle pedonalizzazioni adiacenti; discutere delle modifiche progettuali intervenute; valutare l'inserimento urgente di verde e arredo urbano ecocompatibile in osservanza delle normative. "In mancanza di riscontro entro 10 giorni - fa sapere il Comitato - inoltreremo un esposto alla Procura della Repubblica e alla Sezione Controllo della Corte dei Conti Lombardia e sarà valutata un'azione legale collettiva per danno ambientale e urbanistico".

Sotto la lente la pedonalizzazione delle vie Andreoli e Pantaleo e la realizzazione della nuova piazza pedonale adiacente a via Durando, attualmente in fase di costruzione. "Entrambi gli interventi, seppur positivi nel principio- spiega il Comitato - sollevano rilevanti perplessità per l'assenza di elementi minimi di qualità ecologica e progettuale, con potenziali ricadute negative sulla salute urbana, sulla fruibilità quotidiana e sulla sicurezza viabilistica".

Per il comitato BovisAttiva vi sarebbe la violazione del principio normativo di "verde minimo" e non sarebbe stato rispettato il Regolamento Edilizio del Comune che impone l'inserimento di "elementi vegetali negli interventi di riqualificazione".