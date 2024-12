La corsa verso l'albero di Natale vinta da Perrin

Ascolta ora 00:00 00:00

La classifica è ormai in piena accelerazione natalizia e ormai macina numeri enormi. Non per niente queste settimane per gli editori valgono più di mesi interi nei periodi di morta. Giusto per intenderci: nella top ten non entra nessun libro sotto le 10mila copie. In certi periodi invece questo numero di copie non le fa nemmeno il primo classificato. Quanto al primo in classifica in questa settimana di fuoco, beh è sempre lei, Valérie Perrin con il suo ziesco romanzo Tatà (e/o) che scarica sotto l'albero ben 38mila e centoquarantotto copie. Stabile al secondo posto troviamo, invece, Aldo Cazzullo che a questo punto è indubbiamente il biblista più letto d'Italia. Il Dio dei nostri padri. Il grande romanzo della Bibbia (HarperCollins) innalza una torre di babele composta di ben 35mila e duecentottantacinque volumi. Dire che è in corsa per il libro più venduto dell'anno è una previsione che non richiede un profeta dell'Antico testamento.

Al terzo posto, invece, in ottima risalita, troviamo uno dei thrilleristi più amati: Donato Carrisi. La casa dei silenzi (Longanesi), che ha avuto a tratti una corsa un po' irregolare, al momento vola a tutta forza aggrappata alla slitta di Babbo natale: sono 16mila ottocentoundici copie per questa storia di ipnotismo e sogni oscuri.

Al quarto posto troviamo invece un ritorno estivo che però avevamo preconizzato, anche se di nuovo non serviva proprio la sfera di cristallo. È ricomparsa l'esordiente Milena Palminteri, regina agostana del romanzo familiare con Come l'arancio amaro (Bompiani). La conservatrice di archivi notarili passata alla letteratura segna sul suo libro mastro altre 15mila e ottocentocinquantasei copie. E si mette dietro un bestsellerista di lungo corso come Fabio Volo.

Balleremo la musica che suonano (Mondadori) è stabile al quinto posto poco sopra le 15mila copie. Il libro più autobiografico di Volo ha carburato bene, grazie ad uno zoccolo duro generazionale di lettori di cui abbiamo già parlato, ma meno di altri volumi dello scrittore di Calcinate.