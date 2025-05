C'è un killer (potential) nelle librerie

Ascolta ora 00:00 00:00

In vetta alla classifica arriva Roberto Saviano, che settimana scorsa era secondo, con L'amore mio non muore (Einaudi). Il nuovo romanzo di Saviano. Anche in questo caso Saviano parte da una storia vera quella di Rossella Casini una ventenne di Firenze. La sua era un'esistenza tranquilla ma ad agitare la vita di Rossella, da un giorno all'altro, ci pensa Francesco, uno studente calabrese fuori sede. Si innamorano ma Rossella scopre che la famiglia di Francesco è legata a una potente 'ndrina della Piana di Gioia Tauro. Durante una vacanza a Palmi, assiste allo scoppio di una faida che travolge tutto e tutti, dalla quale Rossella sceglie di non scappare, almeno non senza Francesco. È convinta che il loro amore sia così potente da fermare la mattanza. Il 22 febbraio 1981 Rossella Casini sparisce misteriosamente dopo aver annunciato il proprio rientro a casa. Nessuno la rivedrà più. Sebbene il corpo non sia stato ritrovato, è riconosciuta dallo Stato come vittima di 'ndrangheta. Gli ultimi libri di Saviano, pur essendo sempre dei best seller, hanno venduto meno di quanto ci si poteva aspettare, vedremo come andrà questo che ha una forza emotiva ritrovata.

Tra le novità della settimana in top ten vanno invece evidenziati altri due volumi a sfondo criminale, ma in questo caso solo di fiction. Il primo che ha raggiunto il secondo posto della classifica delle librerie Mondadori store è Delitto di benvenuto. Un'indagine di Scipione Macchiavelli (Einaudi) a firma di Cristina Cassar Scaglia. La Cassar Scaglia che è diventata famosa per il personaggio della vicequestore Vanina Guarrasi ci porta questa volta negli anni sessanta con un nuovo protagonista il commissario Scipione Macchiavelli. Vedremo se raggiungerà lo stesso successo dell'amatissima Vannina. L'altra novità di cui vale la pena di parlare è, invece, in quinta posizione. Si tratta di Killer potential (Marsilio) di Hannah Deitch.

Questo thriller losangelino che non può non far pensare a Thelma & Louise è stato un vero successo all'estero. E in effetti questo esordio letterario in traduzione in 20 Paesi inchioda alla pagina. Vedremo come andrà in Italia.