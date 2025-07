Il Comune investe 160mila euro per insegnare l'italiano ai profughi

Il Comune ha annunciato che rafforzerà i servizi di accompagnamento personalizzato e orientamento alla formazione linguistica dedicati alle persone migranti e rifugiate. Grazie a un finanziamento di 160mila euro nell'ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami), fino a settembre 2027 sarà attivo il progetto "Conoscere per integrarsi", che verrà portato avanti dalle operatrici e dagli operatori del Milano Welcome Center, il centro multiservizi dedicato alle persone migranti e neoarrivate. In via Sammartini 75, tra i servizi specialistici opera, infatti, anche la sezione di orientamento all'italiano come seconda lingua, con particolare attenzione ai cittadini di Paesi terzi neoarrivati e alle persone vulnerabili - richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, persone non alfabetizzate, mamme con bambini in età prescolare - che hanno più difficoltà ad accedere ai servizi. L'ufficio, all'interno del quale sono oggi impegnate tre persone, verrà rafforzato, grazie a questi fondi, con nuovo personale, per un totale di cinque persone coinvolte e la previsione di riuscire a intercettare e orientare 650 persone. Nel primo semestre 2025 sono 430 le persone che si sono rivolte per la prima volta a questo servizio del Comune per imparare l'italiano.

Ognuno è stato ascoltato e orientato alle risorse del territorio, sulla base delle necessità. Il Milano Welcome center, infatti, ha a disposizione e mantiene costantemente aggiornata una mappatura delle scuole che offrono corsi gratuiti o a prezzi calmierati verso cui indirizza gli immigrati.