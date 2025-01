I rider di Just Eat a lezione di guida

Ascolta ora 00:00 00:00

Un corso di educazione stradale riservato ai rider, il via oggi a Monza (alle ore 15 presso il comando della polizia locale). L'iniziativa, in collaborazione con Just Eat, è stata voluta dalla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto e coinvolgerà una ventina di rider. Il corso fa parte di un progetto lanciato dapprima dalla Usb di Monza, poi dalla Cgil e dalla consigliera dem Sarah Brizzolara per promuovere iniziative a sostegno dei lavoratori più deboli, quelli che sfrecciano sulle strade per recapitare i pasti a domicilio e che sono sempre più spesso coinvolti in incidenti.

I rider impareranno direttamente dagli agenti della Polizia Locale: nozioni teoriche e consigli sulle regole del codice della strada, oltre ad alcuni principi utili alla base di una guida sicura. Il corso, che sarà tenuto sia in italiano sia in inglese, durerà 3 ore. Gli agenti non si limiteranno a illustrare i comportamenti scorretti e immediatamente sanzionabili, come l'uso del cellulare alla guida, ma spiegheranno anche le norme sui dispositivi di sicurezza, quali comportamenti adottare in caso di incidente e quali pratiche possono minimizzarne i rischi quando si è alla guida di mezzi leggeri come biciclette e ciclomotori - e non solo.

Alla prima sessione parteciperanno i primi 20 rider della società Just Eat. Introdurranno il corso il sindaco Paolo Pilotto insieme con l'assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia e Davide Bertarini, Head of Delivery di Just Eat Italia, che ha collaborato con l'amministrazione comunale per l'organizzazione di questo primo corso.

«Questo momento di formazione può rappresentare un modello virtuoso

di condivisione delle regole da rispettare e dei comportamenti da tenere quando si circola sulle strade con cicli e motocicli» hanno evidenziato il sindaco Paolo Pilotto e l'assessore alla polizia locale Ambrogio Moccia.