Il concerto di Natale all'Università. Statale stasera con l'orchestra dell'Unimi

L'Orchestra UNIMI celebra anche quest'anno le festività natalizie con il tradizionale Concerto di Natale in programma oggi, alle ore 20.30, sul palco dell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano, con il quale, come ogni anno, l'Orchestra e la Fondazione UNIMI augurano a tutto il pubblico e alla cittadinanza di Milano un augurio di felice Natale. Il concerto, che chiude la 24a stagione concertistica dell'Orchestra UNIMI vedrà protagonisti l'Orchestra e il Coro dell'Università degli Studi di Milano diretti dal maestro Marco Berrini. Una serata tra le autentiche atmosfere musicali del Natale, che si aprirà sulle note dell'Oratorio de Noël op. 12 di Camille Saint-Saëns, per coro a quattro voci miste, solisti, quintetto d'archi, arpa e organo, di ispirazione bachiana, il primo dei quattro oratori scritti dal compositore francese. Il programma proseguirà con l'esecuzione di Tre Carole natalizie per coro misto e quintetto d'archi proposte negli arrangiamenti di Mauro Zuccante (1962): il canto popolare veneto Ecco la nuova stella e i due celebri canti natalizi della tradizione americana O little town of Bethlehem (da una tradizionale canzone natalizia statunitense di Phillips Brooks e Lewis Redner) e Jingle Bells (da una tradizionale canzone natalizia statunitense di James Pierpont).

Tra i protagonisti, oltre all'Orchestra e al Coro dell'Università degli Studi di Milano diretti dal maestro Marco Berrini, Monica Bertolini, soprano, Giovanna De Marcellis, la mezzosoprano, Claudia Tocco, contralto, Nunzio Borra, tenore, e Marco Cazzuffi, baritono. Tutti i concerti ed eventi della 24ª Stagione dell'Orchestra UNIMI sono a ingresso gratuito sino a esaurimento posti, prenotabili sulla piattaforma https://www.eventbrite.com/. Info: 338 2444952 (h 10-14).