Conti debutta con Scotti e Clerici. Il Festival diventa ecumenico

Un Festival a reti unificate. Vabbè, non esageriamo, però il trio Conti conduttore e Clerici-Scotti «co-co» che si riunirà sul palco dell'Ariston la prima sera di Sanremo sarà la fotografia della festa nazionale. Carlo e Antonella volti di punta di Raiuno e Gerry colonna storica di Canale 5, che si porterà in dote buona parte del suo pubblico. Con l'avallo dei vertici Mediaset che hanno sempre riconosciuto Sanremo come valore nazionale cui concedere le proprie star come quando ci andò Maria De Filippi. Infatti il primo commento di Scotti all'Ansa è stato: «Al festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. Il mio editore (Pier Silvio Berlusconi) ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì. Qualcuno ha tirato in ballo la pax televisiva: ma io ho un tale rapporto con la mia azienda che non c'è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo». Negli anni il nome di Scotti è stato spesso associato al festival: «Stavolta ho pensato: togliamoci questo sfizio. Con Carlo siamo stati spesso l'uno contro l'altro nei palinsesti, ma ci legano tante passioni: la famiglia, il mare, la pesca, la barca, la musica». La musica, in particolare, sottolinea ancora il conduttore di Io Canto Senior su Canale 5, che si è anche misurato con la sfida canora con l'album natalizio Gerry Christmas (con l'intelligenza artificiale), resta uno strumento privilegiato per parlare a tutti, specie ai giovani: «I tempi cambiano, ma la musica è fondamentale, lo era per noi boomer con la chitarra davanti a un falò o con il mangiadischi, lo è per i ragazzi di oggi nell'era dei social».

La conduttrice-cuoca e il re dei quiz di Canale 5 di sicuro porteranno tanta allegria, ironia e simpatia la sera del debutto dell'11 febbraio. «Un presentatore di 100 kg non c'è mai stato», ha scherzato «zio Gerry» in collegamento triangolare con la «Prova del cuoco» di ieri per l'annuncio ufficiale.

E i due si aggiungono agli altri co-conduttori per un totale di ben 12 in cinque serate. Insomma, tante star per tanti tipi di pubblico per sperare in un grande Auditel e non sfigurare rispetto alle edizioni di Amadeus.