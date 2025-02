Conti: "Fedez? Non lo giudico". Giorgia non bacia Giorgia (Meloni)

Ascolta ora 00:00 00:00

Fuori dal palco (per fortuna non sopra) continuano le polemiche sanremesi. Mitigate dal record di ascolti registrato anche nella seconda serata: 11,8 milioni di ascolto medio con il 64,6% di share per la total audience con un grande stacco rispetto a quella dell'anno scorso di Amadeus che fece 10,3 milioni e il 60 per cento. Quindi tutti contenti, vertici Rai e Carlo Conti. Un po' meno per le solite questioni che riguardano Fedez. Se Emis Killa si è ritirato, non lo dovrebbe fare pure Fedez che è indagato pure lui, chiede un collega in conferenza stampa agganciandosi a un articolo di Repubblica che riporta alcune intercettazioni che lo coinvolgono nell'indagine milanese legata al mondo degli ultras. Sconcertato nell'apprendere dai giornalisti che il rapper è indagato (in una inchiesta diversa da quella di cui parla il quotidiano, relativa al presunto pestaggio del personal trainer Cristiano Iovino), Conti ribatte che «spetta al cantante decidere se ritirarsi o meno, come ha fatto Emis Killa, nessuno lo può costringere visto che non è condannato ed esiste la presunzione d'innocenza». Altra querelle che crea un incidente tra giornalisti e Conti è il metodo di votazione della gara, per cui il voto della sala stampa (che conta per il 33 per cento in diverse fasi) genera sempre accuse da parte di fan accaniti.

Il presentatore se ne esce con una battuta infelice sulle presunte pastette dello scorso anno dei giornalisti, che avrebbero favorito Angelina Mango a discapito di Geolier, e in sala stampa succede il finimondo. Conti chiarisce, era una battuta, ma non finisce qui. Risate nella conferenza pomeridiana quando Giorgia, incalzata da Enrico Lucci di Striscia, si rifiuta di mandare un bacio a Giorgia Meloni