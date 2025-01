Sos dei costruttori: "Norma necessaria". Gallera (Fi): "Noi voteremo a favore"

Ascolta ora 00:00 00:00

«L'appello che faccio a tutti è di capire la drammaticità della situazione. Le risorse per restare in vita iniziano ad essere sempre più scarse». Così ha concluso il suo intervento ieri la presidente di Assimpredil Ance Regina De Albertis intervenuta a un convegno sul Salva Milano organizzato da Forza Italia al Pirellone. «La drammaticità della situazione forse non è così evidente agli occhi di tutti ma vi assicuro che inizia a sentiresti - ha fatto notare - Abbiamo ancora qualche intervento di Pnrr, ma arriverà tutto come un fortissimo boomerang e colpirà tutti noi». De Albertis ha precisato che la proposta approvata alla Camera può essere una prima risposta «urgente e necessaria. Poi è necessario lavorare su una norma di rigenerazione urbana a livello nazionale, è impensabile lavorare con una norma del 1942, quando dovevamo costruire nuove abitazioni». Le ha fatto eco Federico Aldini, presidente dell'Ordine degli Architetti di Milano: «In questa situazione anche noi architetti non siamo in grado di lavorare e di svolgere il nostro lavoro. La nostra posizione è che abbiamo bisogno di chiarezza delle norme». Al Senato, come Forza Italia, «noi votiamo sicuramente a favore - ha sostenuto il consigliere regionale azzurro Giulio Gallera - Sono allibito che un dibattito così importante stia prendendo una deriva come se qua si facesse un favore al Partito Democratico e quindi il Partito Democratico deve sostenerlo, se no si sfila Fratelli d'Italia o qualcun altro».

«L'amministrazione Sala ha moltissime colpe in questa città e anche sul tema urbanistico non ha avuto il coraggio di spiegare ai cittadini che tutto quello che avveniva, avveniva a vantaggio della città e non contro qualcuno», ha osservato. «Speriamo anche in una riforma di una legge urbanistica che finalmente faccia chiarezza»