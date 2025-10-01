Cortellesi dirige Petra "poliziotta anti stereotipi"

Torna Petra Delicato, l'ispettrice della squadra mobile di Genova, "una donna, stronza e antipatica" come riassume implacabilmente Riccardo Tozzi che con Cattleya, insieme a Sky Studios e in collaborazione con Beta Film e Ministero della Cultura, produce la terza stagione di Petra le cui due nuove storie, dirette da Maria Sole Tognazzi con Paola Cortellesi e Andrea Pennacchi, andranno in onda mercoledì 8 e 15 ottobre in esclusiva su Sky Cinema e Now.

Come sempre ogni episodio, che è un vero e proprio film, ruota intorno a un omicidio, nel primo ci sarà di mezzo un convento e nel secondo un imprenditore per cui Petra e il suo fidato vice ispettore Monte saranno costretti a una pericolosa trasferta a Palermo per indagare su una pista mafiosa. Ma poi, a ben vedere, le storie scritte da Giulia Calenda, Furio Andreotti, Ilaria Macchia con la collaborazione della stessa Cortellesi e basate sulle opere della spagnola Alicia Giménez-Bartlett Il silenzio dei chiostri e Gli onori di casa (edite in Italia da Sellerio) sono più interessate a raccontare in profondità i personaggi che unicamente il plot crime.

Così ad appassionare il pubblico è l'evoluzione del personaggio di Petra con cui Paola Cortellesi, qui alla sua prima apparizione sullo schermo dopo l'incredibile successo del suo film C'è ancora domani, ormai quasi si fonde grazie a un'interpretazione attoriale fatta di mezzi sguardi che dicono tutto. Tanto più che ora la ritroviamo immersa in una situazione familiare inedita perché ora convive con il suo nuovo compagno Marco (Francesco Colella) e i suoi tre curiosissimi figli, Marina, Eugenio e Tommaso.

Per lei, abituata a condividere gli spazi al massimo con il suo ragno, la situazione si può rivelare più complessa che risolvere un omicidio: "Penso che sia anche un modello ispirazionale per molte donne: è difficilissimo imbattersi in persone che combattono gli stereotipi" dice l'attrice che non esclude una quarta stagione della serie anche se ora "sono molto concentrata a scrivere il mio secondo film da regista", mentre dal 15 al 26 ottobre presiederà la giuria della Festa del Cinema di Roma.