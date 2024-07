Cortellesi e Checco Zalone lanciano il nostro spettacolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il mercato, per quanto riguarda il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, per il 2023, ha regalato dei dati veramente positivi. Soprattutto a partire dalla performance degli artisti, dei registi e dei produttori italiani. A dirlo è stato Matteo Fedeli, direttore generale Siae, in occasione della presentazione del Rapporto 2023 della Società. «Dal punto di vista delle classifiche - sostiene Fedeli - è molto interessante il fatto che si affermino i contenuti generati in Italia. Per quanto riguarda il cinema, ad esempio, il film della Cortellesi (nella foto), C'è ancora domani, è stato primo in graduatoria». Un successo italiano da ben 5.010.029 spettatori, seguito, al secondo posto, da Barbie, film visto da 4.498.586 e al terzo da Oppenheimer, pellicola americana che ha attirato 3.796.461 spettatori. «Se poi andiamo a guardare il valore complessivo dei tour - sono sempre parole di Matteo Fedeli - e non soltanto date specifiche, i primi in classifica sono i Pinguini Tattici Nucleari. Questo vuol dire che, rispetto a un'industria culturale italiana che era stata un po' sofferente per parecchio tempo, oggi ci stiamo riprendendo».

«L'anno scorso - ha raccontato ai giornalisti - è stato un anno record dal punto di vista degli incassi e degli spettatori. Quanto ai tour negli stadi, Vasco ha venduto più di 400mila biglietti mentre i Pinguini Tattici Nucleari nel 2023 hanno venduto in tutte le loro date più di 500mila biglietti. Ultimo, con più di 300mila biglietti insieme a Mengoni, si conferma uno dei fenomeni che stanno diventando un trend nell'ambito della fruizione dei grandi concerti». Contenuti italiani vincenti, dunque, che si affiancano ai grandi macrofenomeni internazionali che quando passano per il nostro Paese fanno grandi numeri. «Quest'anno avremo quello di Taylor Swift e quello dei Coldplay, basta guardare Instagram», conclude Fedeli.

Sul fronte del teatro invece il padrone incontrastato delle scene è stato Checco Zalone con il suo Amore+Iva, capace di coinvolgere 482.155 persone. Secondo posto per Enrico Brignano con Ma... Diamoci del tu! con 133.424 spettatori.