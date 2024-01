Così l'Orchestra Unimi celebra il primo secolo dell'Università Statale

Celebrazione in musica degna di note: oggi apre la nuova Stagione dell'Unimi, la 24esima, in occasione del Centenario dell'Università degli Studi. Appuntamento stasera (ore 20,30) nell'aula magna dell'ateneo con la compagine di casa e il direttore musicale Sebastiano Rolli, che dirigerà un programma tra Mozart, Maderna e Richard Strauss.

È questo il primo dei 19 eventi della Stagione che animerà l'intero 2024, fino a dicembre. Il concerto inaugurale - ingresso gratuito con prenotazione - proporrà l'esecuzione della Sinfonia n. 36 in Do K 425 «Linz» di Mozart, composta nella cittadina di Linz, da cui prende il nome, nel 1783 su commissione del conte Thun; per proseguire con il Palestrina-Konzert di Maderna e concludersi con la Suite di danze da Couperin di Richard Strauss. «Anche quest'anno spiega il direttore Sebastiano Rolli - la stagione vuole esplorare il linguaggio sinfonico dal classicismo alla contemporaneità. In questo concerto inaugurale, è già presente un tema portante che unirà diverse proposte nel corso del cartellone: il tema della trascrizione; Maderna su Pergolesi, Strauss su Couperin». L'evento sarà preceduto, con orario di inizio alle ore 19,15, dalla conversazione di approfondimento tra il critico musicale Enrico Girardi e lo stesso Rolli. Il resto della Stagione e la sua orchestra, un complesso fondato nel 2000, configuratosi dalla Stagione 2021-22 in compagine integralmente costituita da musicisti professionisti e dal 2021 gestita dalla Fondazione Unimi. Musica maestro! Ma prima ancora esternazioni sul senso del cartellone.

«L'Orchestra dell'Università degli Studi di Milano - dichiara Claudio Toscani, presidente dell'Orchestra Unimi accanto ai tradizionali concerti sinfonici proporrà una rassegna cameristica, conferenze legate ai temi suggeriti dai repertori affrontati, conversazioni con direttori e solisti. Continua anche quest'anno la tradizionale collaborazione con NoMus e il Conservatorio di Musica di Milano, con l'esibizione della vincitrice del Premio del Conservatorio 2022». Qualche data di più (tutto il programma va visto con attenzione): Rolli sarà di nuovo protagonista il 26 novembre con la «Quinta» di Schubert e di Beethoven. La Stagione ospiterà quindi il direttore Hankyeol Yoon, che dirigerà per la prima volta a Milano. Yoon guiderà l'Orchestra Unimi affiancato da Marina Boselli, solista all'eufonio, vincitrice assoluta del Premio del Conservatorio 2022 (27 febbraio). Alla sua prima apparizione in città anche il direttore Wolfram Christ, impegnato nell'Ottava di Beethoven, accanto al pianista Georgijs Osokins che, sempre di Beethoven, interpreterà il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 (9 aprile). Umberto Benedetti Michelangeli dirigerà la Sinfonia n. 6 «Pastorale» di Beethoven e il Concerto per clarinetto in La di Mozart eseguito, come da partitura originale, sul clarinetto di bassetto dalla giovane fuoriclasse Clara Riccucci (29 ottobre).

Il maestro Marco Angius sarà protagonista del Concerto di Natale dedicato a «L'arte della fuga» di Bach (17 dicembre). Ma occhio alle altre proposte: dal «Progetto speciale Weill-Brecht» al Focus Barocca passando per Chamber Unimi (informazioni sul sito: orchestra.unimi.it).