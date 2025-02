"La Costituzione non va manipolata"

Ascolta ora 00:00 00:00

Lo dice con il tono pacato che gli è abituale ma il messaggio è chiarissimo: non si usino éscamotage letterari, metafore, storie trasposte per spiegare i principi della Costituzione, ma la si insegni così com'è. È il pensiero del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in merito al caso della distribuzione in una scuola elemetare di Buccinasco del libro dell'ex segretario del Pd Walter Veltroni La più bella del mondo. La Costituzione raccontata a ragazze e ragazzi.

«Mi sono fatto l'idea che la Costituzione sia una grande Costituzione ma che sia necessario spiegarla ai ragazzi in maniera assolutamente acritica e priva di condizionamenti» ha spiegato il governatore.

Così dalla verifica interna dell'Ufficio Scolastico Regionale richiesta dal Ministero dell'Istruzione a seguito delle segnalazioni di famiglie di alunne e alunni risulta «che l'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Buccinasco (MI) abbia diffuso un libro senza il preventivo assenso dei genitori delle classi coinvolte».

In sostanza l'Ufficio scolastico dopo aver interloquito con la dirigente dell'istituto Levi Montalcini di Buccinasco e aver verificato i documenti relativi, come le delibere e i verbali del collegio docenti, non ha riscontrato irregolarità nell'iter di adozione dei testi: la scuola ha redatto un' approfondita scheda del progetto Leggere la Costituzione, mentre l'elenco dei testi relativi è stato votato dal collegio docenti. L'elenco dei testi è stato poi trasmesso alla biblioteca comunale che lo ha poi mandato all'aministrazione che ha provveduto ad acquistare i testi. L'elementare Montalcini ha scelto quello di Veltroni, l'altro istituto un altro testo, per un totale di circa 250 volumi destinati ai bambini di quarta e quinta elementare della scuole del comune di Buccinasco.

Certo è che alle famiglie la scelta del titolo è stata comunicata contestualmente alla consegna del libro tramite avviso sul diario da firmare e non in anticipo, così nel Pof nonostante sia stato descritto il progetto in modo accurato non sono citati i titoli adottati. In sostanza la verifica si è conclusa con esito positivo.

Ma la Lega intende andare in fondo alla questione: «Il sindaco di Buccinasco e un assessore hanno distribuito alle scuole elementari il libro di Veltroni. Parliamo di teorie gender, LGBT e accoglienza sui migranti raccontata al solito modo della sinistra. E, come se non bastasse, senza avere il consenso dei genitori. Tutto questo è, ovviamente, inammissibile» attacca il deputato lombardo della Lega Fabrizio Cecchetti, segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati che annuncia un'interrogazione.

Liquida la vicenda come una «buffonata pazzesca» Rino Pruiti sindaco di Buccinasco, protagonista della distribuzione del libro. «La scuola ha mandato al Comune l'elenco dei libri adottati per il progetto e come da qualche anno a questa parte, grazie al nostro fondo per il diritto allo studio, abbiamo acqustato i libri. Accompagnato dall'assessore alla Cultura Martina Villa sono andato a scuola a consegnarli. Andare a scuola è un'occasione per incontrare e parlare con i bambini, ma io non mi sognerei mai - continua il sindaco - di interferire con le scelte della scuola. Questa polemica è tutta politica, anche da parte dei genitori.

I bambini a scuola seguono un corso di educazione affettiva ma nessun genitore si è mai sognato di protestare, mentre le famiglie si scandalizzano per l'episodio della ragazzina che abbraccia l'amica e viene picchiata perchè considerata omosessuale. Comes enon esistessero gli omosessuali».