Dopo Cozzoli Regione nomina Mario Melazzini dg del Welfare

È Mario Melazzini (nella foto) il nuovo dg dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia. A meno di una settimana dall'addio a Cozzoli, il dg precedente succeduto a Pavesi, ecco la nomina al vertice di uno dei dicasteri più importanti della Regione. Cozzoli coordinerà l'Unità Operativa «Programmazione negoziata progetti strategici trasversali» della Direzione Centrale Programmazione e Relazioni esterne della Regione.

Mario Melazzini, nato a Pavia nel 1958, è medico specializzato in Ematologia e ha ricoperto ruoli di rilievo in ambito clinico, manageriale e nella pubblica amministrazione. Da gennaio è Direttore Sanitario dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda. «Il valore di Mario Melazzini non è di sicuro una scoperta recente - ha sottolineato l'assessore al Welfare Guido Bertolaso - con lui sto lavorando a stretto contatto da quando sono diventato assessore ed è riconosciuto da tutti un esperto molto più che autorevole». «Sono onorato e orgoglioso di ricoprire questo prestigioso ruolo - ha dichiarato Melazzini - Mi considero un civil servant e questo incarico rappresenta una straordinaria opportunità per contribuire al miglioramento della qualità della vita dei lombardi.

La responsabilità che mi è stata affidata è un impegno che affronterò con grande passione, determinazione e senso di responsabilità e umiltà». «Nulla da dire sulle sue competenze. Ma qui il problema non è la professionalità dei singoli» attacca Carlo Borghetti, capogruppo de Pd in III Commissione Sanità.