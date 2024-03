Il crimine in Gran Bretagna è roba da "Gentlemen"

Se ci sono due mondi che abitualmente non si toccano sono quello nauseabondo della criminalità degli slum delle città britanniche e quello dorato della nobiltà imparentata con la famiglia reale inglese. Ecco, nella serie Netflix The Gentlemen, prodotta dal regista Guy Ritchie, succede proprio questo: detti ambienti, decisamente incompatibili iniziano ad andare a braccetto.

Negli otto episodi di questa gangsta story, con tratti da commedia nera, la trama regala un inedito miscuglio tra alto e basso. Al centro della vicenda un ufficiale dell'esercito britannico, il posato e rispettoso Eddie Horniman (interpretato da Theo James) costretto a tornare in patria, e all'avita magione, in seguito all'aggravamento della salute del padre, l'ultimo duca di Halstead. Quando il genitore lascia questa vita mortale Eddie inanella una serie di scoperte sconvolgenti. In primo luogo che il padre ha nominato lui erede unico scavalcando l'inetto fratello maggiore Freddy (interpretato da un Daniel Ings in stato di grazia o, visto il personaggio, in stato di possessione). In secondo luogo che Freddy è indebitato per milioni di sterline con pericolosissimi gangster che minacciano di evirarlo. In terzo luogo che il vecchio padre Archibald ha serenamente pattuito un lucroso accordo commerciale con un altro gangster, Bobby Glass (Ray Winstone) a cui ha permesso di coltivare marijuana in una enorme serra sotterranea nascosta nella sua infinita proprietà. Il sito è gestito dalla bella e abile Susie Glass (Kaya Scodelario), figlia di Bobby, mentre quest'ultimo sconta una pena dietro lo sbarre. Ovviamente da tutto questo nascerà una sciarada criminale al calor bianco nell'inconfondibile stile di Guy Ritchie.