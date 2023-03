Abusi sulla studentessa americana, arriva la condanna definitiva per il carabiniere

Condannato in via definitiva il carabiniere Pietro Costa, uno dei militari coinvolti nel caso di violenza sessuale che ha scosso l'opinione pubblica. La corte di Cassazione ha infatti confermato la condanna a 4 anni emessa il 5 aprile 2022 dalla Corte d'appello di Firenze, chiudendo di fatto il processo.

La sentenza della Suprema Corte

Costa dovrà dunque scontare una condanna pari a 4 anni per violenza sessuale. L'imputato ha un margine di tempo entro il quale potrà costituirsi di sua spontanea volontà alle autorità, dopodiché sarà emanato un ordine di carcerazione. Trattandosi di un reato ostativo, la pena deve essere scontata in carcere.

La stessa sorte spetta anche all'altro ex carabiniere, Marco Camuffo, che aveva scelto il rito abbreviato ed è stato già condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione.

Nei confronti di Costa la Cassazione non ha solo confermato la sentenza, ridotta a 4 anni dalla Corte d'Appello (erano 5 anni in primo grado), ma anche il pagamento delle spese del processo, l'interdizione dai pubblici uffici e una provvisionale da 30mila euro da definire in ambito di risarcimento civile dei danni. Rigettati, invece, i ricorsi presentati dalla difesa dell'ex carabiniere.

Nel valutare la vicenda, i giudici fiorentini avevano ricostruito che il reato era avvenuto in maniera progressiva, ossia a fasi. Secondo la ricostruzione, l'ex militare aveva prima approfittato dello stato psicofisico della ragazza, in evidente stato di ebbrezza, per poi passare alle modalità effettive di costrizione in un secondo momento. La Suprema Corte ha tuttavia voluto mantenere la medesima condanna.

La vicenda

Il caso fece grande scalpore, dato che a finire sul banco degli imputati furono due carabinieri. Stando alle accuse, la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017 i militari Pietro Costa e Marco Camuffo accompagnarono con l'auto di servizio due studentesse americane fino alla casa di Firenze in cui le giovani alloggiavano, in Borgo Santi Apostoli. Qui sarebbero avvenuti gli abusi.

Le vittime chiesero poi aiuto a una loro coinquilina e venne allertata la polizia, che attivò tutte le procedure del caso. Accertata la presenza delle giovani sull'auto di servizio: ciò è stato infatti confermato dalle telecamere di sorveglianza.

Nei confronti degli ex militari, destituiti dall'Arma dei carabinieri nel 2018, fu inzialmente emessa una condanna a 4 anni e 8 mesi per Camuffo e a 5 anni e 6 mesi per Costa. Entrambe le pene sono state ridotte dai giudizi in Cassazione.

L'avvocato Gabriele Zanobini, che ha assistito una delle due studentesse americane, ha informato la giovane della sentenza.