Il gesto choc dello straniero: si avvicina alle bimbe, poi...

Si è avvicinato a due bambine di 8 anni durante una delle principali feste della realtà comunale umbra, accarezzandole e baciandole davanti agli occhi esterrefatti dei familiari. Ed è stato quindi denunciato per violenza sessuale aggravata. Protagonista della vicenda che arriva da Assisi è un uomo di 59 anni originario dell'Albania, con alle spalle alcuni precedenti di polizia non specifici. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l'episodio è avvenuto pochi giorni fa durante le celebrazioni del "Calendimaggio" ed è stato reso noto nelle scorse ore. Si tratta di una festa particolarmente sentita ed apprezzata nella cittadina dell'Umbria, che si tiene annualmente dal 1954 nei giorni di mercoledì, giovedì, venerdì e sabato immediatamente successivi al 1 maggio. Una manifestazione che "saluta" simbolicamente la primavera, fra rievocazioni medievali e musica, capace di attrarre ogni anno anche centinaia di turisti.

Il gesto choc dello straniero

Fra i numerosi presenti, c'erano anche le due giovanissime, le quali stavano assistendo alla parata in compagnia dei genitori. Sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata poi dalla questura, le due sarebbero state notate dallo straniero nella frazione di San Rufino: quest'ultimo si sarebbe pian piano avvicinato loro, approfittando della folla. E ad un certo punto, avrebbe iniziato ad accarezzarle e a baciarle, davanti ai familiari. Un atteggiamento che ha lasciato interdetti questi ultimi, al pari delle stesse bambine. Tanto più che nessuno di loro conosceva né aveva mai visto l'uomo, al quale è stato quindi chiesto conto del gesto. Sul posto erano presenti anche le forze dell’ordine, oltre al servizio di sicurezza privata garantito dall’ente: il 59enne è stato immediatamente fermato dai poliziotti e condotto in questura per espletare le formalità di rito.

La denuncia e la presa di distanze del comitato della festa