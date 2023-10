In affitto la casa di Alessia Pifferi. "E chiederemo pure la pensione Inps"

La casa in cui è stata trovata senza vita la piccola Diana, la bimba di 18 mesi morta di stenti essere stata abbandonata per sei giorni senza acqua né cibo dalla madre Alessia Pifferi, è stata affittata. Il monolocale di via Parea, nel quartiere Ponte Lambro a Milano, risulta intestato alla madre dell'imputata, Maria Assandri. Sta di fatto che la 38enne, a processo per l'omicidio volontario aggravato della figlioletta, risulta nullatenente e dunque avrebbe diritto a una quota dell'affitto.

L'affitto della casa

Secondo quanto anticipa il quotidiano Il Giorno, l'appartamento in cui il pomeriggio del 20 luglio 2022 fu rivenuto il corpicino esanime di Diana, è stato dato in locazione a tre persone. Nei giorni scorsi l'avvocato di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani, ha inviato una raccomandata a Maria Assandri chiedendo che venga riconosciuta una quota legittima dell'affitto alla sua assistita. Il piccolo introito servirà al sostentamento della 38enne che, fino ad oggi, è stata aiutata solo dal suo legale e alcuni volontari del carcere.

La pensione

Quella dell'affitto non è l'unica novità. Stando alle parole dell'avvocato Pontenani, le condizioni generali di Alessia Pifferi consentirebbero " di vedere per lei riconosciuta dall'Inps una pensione di invalidità del cento per cento" . " La donna - ha spiegato il legale - avrebbe diritto a una pensione di invalidità ". Il 10 ottobre scorso, la Corte d'Assise di Milano ha disposto una perizia psichiatrica per l'imputata. L'accertamento servirà a stabilire se la donna fosse capace di intendere e volere al momento dei fatti e a valutare la sua pericolosità sociale. L'incarico peritale sarà assegnato verosimilmente allo psichiatra Elvezio Pirfo il prossimo il 13 novembre.

La corrispondenza tra un detenuto e Alessia Pifferi