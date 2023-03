"L'ho aggredita io con l'acido". La confessione choc dell'ex marito

Dopo aver taciuto per due settimane, Stefano Pelligrini, l'ex marito della 52enne aggredita e sfregiata sotto casa con l'acido, ha deciso di vuotare il sacco: " Sono stato io ", avrebbe confessato ai carabinieri che indagano sul caso. Stando a quanto riporta Il Gazzettino online, l'uomo è stato iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato per tentate lesioni avendo procurato alla vittima " la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso " e per stalking. Già in passato, infatti, la moglie lo aveva denunciato per atti persecutori.

L'aggressione con l'acido

La vicenda è emersa nel corso di un servizio realizzato dal giornalista Alessandro Politi per il programma televisivo Storie Italiane, in onda tutte le mattine su Rai 1. I fatti risalgono al 16 febbraio scorso, a Sant'Elena, cittadina del Padovano. Attorno alle ore 23.15 di quella sera, la 52enne era uscita di casa per portare a spasso il cagnolino. Mentre parlava al telefono col nuovo compagno, a pochi passi dall'abitazione, è sbucata una persona dal buio. Questi le ha gettato addosso una sostanza corrosiva, verosimilmente acido, procurandole lesioni permanenti al volto. Soccorsa nell'immediatezza dell'accaduto, la donna è stata trasportata in ospedale. I medici le hanno dato 60 giorni di prognosi.

"Voleva fargli bere l'acido"

L'inviato di Storie Italiane era riuscito ad intercettare una presunta testimone - un'amica della vittima - che aveva rivelato altri dettagli raccapriccianti sull'aggressione. La fonte anonima aveva raccontato al giornalista che l'uomo, oltre ad aver spruzzato in faccia alla 52enne uno spray urticante, avrebbe tentato anche di fargli bere un liquido irritante. Un aspetto, quest'ultimo, che molto probabilmente sarà chiarito nei prossimi giorni.

Le parole dell'ex marito