Alberto Genovese, il compleanno dorato in semilibertà: il concerto e la cena stellata a Palazzo Serbelloni

Non ha badato a spese l'ex imprenditore Alberto Genovese, che per festeggiare i suoi 49 anni si è concesso una sontuosa serata a Palazzo Serbelloni, a Milano, insieme alla moglie. Una festa di compleanno che sta facendo non poco discutere.

Genovese ha festeggiato lo scorso 28 maggio. Sfruttando i permessi legati al regime di semilibertà, l'ex re delle startup ha potuto affittare una sala dello storico e celebre palazzo per trascorrervi la sera con la moglie. Una cena romantica, con uno chef stellato, e anche un concerto d'arpa. A quanto pare a organizzare l'intero evento è stata la moglie di Genovese, sposata nel 2022, quando l'uomo si trovava ristretto ai domiciliari.

Stando a quanto anticipato dal Corriere, la coppia ha raggiunto Palazzo Serbelloni intorno alle 19.30 e sono rimasti fino alle 22.00, concedendosi due ore e mezza di lusso. Musica e piatti realizzati dal prestigioso chef Tommaso Arrigoni. Il tavolo era apparecchiato per due. Infatti Genovese e consorte hanno deciso di festeggiare da soli.

Il tutto si è svolto con la massima riservatezza. Fino all'ultimo non ci sono stati contatti tra Genovese e il personale del Palazzo, dato che tutto è stato gestito e curato nei minimi dettagli da un'agenzia che si occupa di organizzare eventi.

Un compleanno extra-lusso, dunque. Del resto, con il completamento della sua exit societaria definitiva da Prima Assicurazioni, l'ex imprenditore ha intascato una maxi-liquidazione da quasi 90 milioni di euro (89,7 milioni di euro).

Attualmente l'ex imprenditore si trova in regime di semilibertà

e grazie a ciò ha potuto raggiungere Palazzo Serbelloni per partecipare alla sontuosa cena organizzata dalla moglie. Accusato di violenza sessuale, l'uomo ha ricevuto una condanna definitiva a 6 anni, 11 mesi e 10 giorni.



