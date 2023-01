Alessia Pifferi cambia strategia: cosa rischia

Alessia Pifferi ha deciso di cambiare strategia difensiva revocando i suoi (ormai ex) legali, Luca D'Auria e Solange Marchignoli, dall'incarico. La 37enne, in carcere dallo scorso luglio con l'accusa di aver fatto morire di fame e sete la figlioletta Diana, di quasi un anno e mezzo, si è affidata all'avvocato Fausto Teti. Intanto, nei prossimi giorni, i pm Francesco De Tommasi e Rosaria Stagnaro invieranno all'ufficio del gip la richiesta di processo con rito immediato davanti alla Corte d'Assise di Milano.

La nuova strategia difensiva

Stando a quanto riporta Il Giorno, la notizia del nuovo mandato è emersa nel corso dell'udienza di stamattina, davanti al gip Fabrizio Filice, fissata per discutere gli esiti della perizia che escluso tracce di tranquillanti nel biberon trovato nella culletta della piccola Diana. L'avvocato Fausto Teti, neo legale della 37enne, ha incontrato la sua assistita proprio oggi - " per circa tre ore ", si apprende dall'Ansa - tra le mura del carcere di San Vittore, dove la Pifferi è reclusa dallo scorso luglio. Dal punto di vista " oggettivo ", ha spiegato il difensore, il quadro dei fatti " è chiaro ". Elemento centrale per la difesa sarà una richiesta di perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere al momento dei fatti. Quanto all'udienza di stamane, a cui la donna non ha partecipato, è stata rinviata al prossimo 8 febbraio.

Cosa rischia Alessia Pifferi