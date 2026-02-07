Anche l’avvocato di Fabrizio Corona rimosso dai social. Mediaset: "Non segnalato da noi"

Dopo Fabrizio Corona, anche l’avvocato Ivano Chiesa ha ricevuto lo stesso trattamento da Meta: il suo account Instagram è stato sospeso. Lo spiega il legale dell’ex re dei paparazzi denunciando una situazione considerata come fosse una “dittatura”.

La denuncia di Chiesa

"Mi hanno sospeso l'account Instagram, perché non avrei rispettato gli standard di Meta. Poiché io parlo solo di questioni giudiziarie, ovviamente con i dovuti modi, lo considero un atto di censura ancor più grave di quello fatto nei confronti del mio assistito Corona", spiega l'avvocato Chiesa, difensore di Corona e, più in. generale storico legale milanese, il quale racconta che nella giornata di sabato 7 febbraio ha ricevuto una comunicazione dal colosso del web sulla rimozione del suo profilo social per violazione degli standard della community. "Silenziare i difensori è tipico delle dittature più orribili", ha aggiunto Chiesa.

La replica di Mediaset

Mediaset non c'entra nulla con la sospensione dell'avvocato da Instagram, replicano però fonti dell'azienda, sottolineando che il profilo non è mai stato segnalato e "omunque è appannaggio delle piattaforme decidere cosa sospendere e cosa no.

Cosa è successo

Sono giorni movimentati sia per Corona ma anche per il suo legale che ha dichiarato guerra a Mediaset dicendo di voler denunciare il colosso di Cologno Monzese per estorsione dopo la lettera inviata ai locali che avrebbero ospitato l’ex re dei paparazzi impegnato nel portare avanti, nonostante tutto, i suoi impegni serali con accordi presi in molti locali italiani.

Nel frattempo, una volta oscurati i profili ufficiali, Corona non si è perso d’animo creandone altri per comunicare ai suoi followers la volontà di andare avanti nella vicenda. Tra l’altro, ha deciso di approdare per la prima volta anche sul profilo del social X, di proprietà di Elon Musk, con il nome di @FMaria_Corona da dove continua a far sentire la sua voce.

Il nuovo affondo a Mediaset

Proprio nel tardo pomeriggio di sabato, appena appresa la chiusura dell’account Instagram del suo legale, Corona ha scritto un

post su X dove parla della “dittatura dei Berlusconi e Mediaset” che “manifesta la sua prevaricazione, chiudendo senza motivo il profilo Ig del mio avvocato Ivano Chiesa. Vergognosa censura in uno stato democratico”.