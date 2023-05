"Il tetto stipendi aggirato, era usato per motivi d'immagine". Chiesti 9 anni per l'ex portavoce di Appendino

È stato il giorno della requisitoria del pubblico ministero Gianfranco Colace nel processo contro l’ex portavoce di Chiara Appendino, Luca Pasquaretta. Il giornalista è accusato di peculato, estorsione e traffico di influenze illecite: il pm ha chiesto una condanna di 9 anni di reclusione. Ma non è tutto. L’accusa ha chiesto al tribunale di valutare la trasmissione degli atti alla Procura per falsa testimonianza nei confronti dell’ex sindaca di Torino e per l’ex viceministra grillina Laura Castelli, che assunse successivamente Pasquaretta come collaboratore.

Chiesti 9 anni per Luca Pasquaretta

Il processo nasce dalla presunta consulenza fantasma da 5 mila euro che Pasquaretta svolse per l’edizione 2017 del Salone del Libro. "Pasquaretta non ha mai svolto il lavoro di supporto alla Fondazione del Libro per il quale è stato pagato. Nessuno lo ha visto in sala stampa, i comunicati non erano né prodotti né supervisionati da lui" , le parole del pm riportate dalla Stampa: "Quell’incarico è stato una messa in scena per consentirgli di guadagnare più soldi, cosa che lui stesso aveva sollecitato, ma per un lavoro che non ha mai svolto: ha solo accompagnato pedissequamente Appendino, ruolo per il quale era già pagato dal Comune". L’accusa ha sottolineato che il pagamento da 5 mila euro è stato un modo di “aggirare il tetto stipendi che il Movimento 5 Stelle riteneva per motivi di immagine insuperabile” . In altre parole, una via per salvare la faccia di fronte agli elettori dopo le critiche rivolte alla precedente amministrazione Fassino.

La consulenza costò il posto di lavoro a Pasquaretta, costretto alle dimissioni nella primavera del 2008. Secondo l’accusa, il giornalista minacciò Chiara Appendino e Laura Castelli per strappare un nuovo posto di lavoro e uno stipendio adeguato: “Disse all’ex assessore Sacco che si era preso un avviso di garanzia per gli altri. E che non se ne sarebbe andato fino a quando non fosse saltato fuori in incarico di pari stipendio” . Dalle parole ai fatti, stipendio aumentato da 600 a 2 mila euro al mese.

“Per Appendino e Castelli si valuti la falsa testimonianza”