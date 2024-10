Assist delle toghe alla Ong: sospeso il provvedimento di fermo di 60 giorni

Ascolta ora 00:00 00:00

Ancora un tribunale contro il decreto Piantedosi. Il tribunale di Genova ha sospeso il fermo della nave Geo Barents, che aveva presentato ricorso contro la decisione. Lo scorso 7 ottobre era stato discusso il provvedimento e oggi è arrivata la decisione di liberazione della nave per mano del giudice Lorenza Calcagno. La nave è arrivata a Genova lo scorso 26 settembre. " Più i tribunali italiani si pronunciano a favore delle navi umanitarie, più il governo italiano impone detenzioni arbitrarie. Questo è inaccettabile per un Paese in cui vige lo stato di diritto ", aveva dichiarato Juan Matias Gil, capomissione di Msf, annunciando il ricorso.

Ancora una volta una organizzazione non governativa straniera, Medici senza frontiere, che ha sede in Francia e gestisce una nave con bandiera norvegese, cerca di manovrare la politica italiana per soddisfare le sue esigenze. Le autorità italiane avevano imposto alla nave un fermo di 60 giorni, che sarebbe dovuto scadere il prossimo 26 novembre. Ma dopo meno di 20 giorni è stata liberata da un giudice e ora tornerà in mare. " La nave tornerà in mare il prima possibile per colmare un vuoto mortale ", hanno dichiarato dall'equipaggio sui social.

Proprio in queste ore è arrivata la notizia che il tribunale di Brindisi ha deciso di porre la questione di incostituionalità per il blocco della nave Ocean Viking

dello scorso febbraio. Sono numerosi i tribunali che hanno deciso di schierarsi contro il decreto Piantedosi, sospendendo i provvedimenti delle autorità italiane e liberando le navi nonostante le decisioni delle autorità.