"Solo un cavillo". L'ira di 5s e Verdi per l'assoluzione di Berlusconi

Silvio Berlusconi è stato assolto "perché il fatto non sussiste" eppure i grillini e l'estrema sinistra sembrano non volersi arrendere all'evidenza dei fatti.

"L'assoluzione è netta nella formula. È necessario però leggere le motivazioni della sentenza per capire il ragionamento dei giudici", premette l'ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, convinto che " di fronte a fatti che appaiono oggettivi ed evidenti quali le utilità varie trasferite da Berlusconi alle ragazze coinvolte il Tribunale non abbia ritenuto sussistere la prova dei reati contestati dai pubblici ministeri che avevano chiesto la condanna a sei anni". Secondo l'ex pm "ci potrebbero essere ragioni di natura formale come la ritenuta inutilizzabilità di atti del procedimento" in quanto le ragazze, durante le indagini preliminari, sarebbero dovute essere state ascoltate "come indagate e non come persone informate sui fatti". E conclude: "Poi può anche accadere - conclude - che non tutto quello che è indegno sia anche reato. Dal panpenalismo al vittimismo ci può essere un battito d'ali di farfalle". Insomma, Berlusconi è stato assolto per un cavillo e, in ogni caso, anche se non ha commesso un reato, ha compiuto qualcosa di immorale.

Dello stesso tenore sono le dichiarazioni di Angelo Bonelli, leader di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, che si stupisce dell'esultanza dei parlamentari di centrodestra per l'assoluzioni di Berlusconi visto e considerato che è stato appurato il fatto "che le ragazze hanno mentito con false testimonianze, come ha ribadito la procuratrice Siciliano e che l'assoluzione avviene proprio su un cavillo giuridico che ha impedito che i verbali delle ragazze potessero essere acquisiti agli atti processuali perché solo testimoni e non indagate". Bonelli giudica "sconcertante la revoca di costituzione di parte civile nel processo decisa dal governo Meloni solo qualche giorno prima della sentenza di oggi" . Ma non solo. Alla fine del lungo ragionamento di Bonelli si scopre che Berlusconi l'avrebbe fatta franca perché facoltoso: " Il fatto che la vicenda Ruby sia stata circondata da menzogne è stato accertato da due sentenze passate in giudicato. Quanto accaduto dimostra che il sistema giudiziario italiano consente a chi ha più risorse per pagare gli avvocati di rimanere impunito", si legge ancora nella nota diffusa da Bonelli, secondo cui "quello che serve non è una commissione d'inchiesta contro i giudici, come vuole il centrodestra, ma una riforma della giustizia che renda tutti davvero uguali di fronte alla legge".