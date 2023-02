"Finalmente". Berlusconi esulta per l'assoluzione dopo il fango

"Finalmente". Anche se la macchina del fango non potrà mai essere cancellata, oggi Silvio Berlusconi esulta. È stato un processo lunghissimo, il Ruby Ter. Anni pieni di amarezza e dolore per il Cavaliere, che oggi può finalmente gioire e tirare un sospiro di sollievo.

Il presidente di Forza Italia è intervenuto sui propri canali social per commentare l'assoluzione arrivata sul caso Ruby ter, accolta con grande soddisfazione. Anche se il leader di Forza Italia non dimentica il calvario affrontato. " Sono stato finalmente assolto dopo più di undici anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili ", scrive in un post sui suoi canali social.

Finalmente assolto dopo oltre 11 anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da Magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte. pic.twitter.com/LKp2vAHpzn — Silvio Berlusconi (@berlusconi) February 15, 2023

Il Cav ha fatto notare di aver avuto " la fortuna di essere giudicato da magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte ". In effetti non può passare in secondo piano il danno d'immagine scaturito da tutto il fango gettato verso il presidente del Consiglio che in quel momento rappresentava l'Italia in Europa e nel mondo.

Anche l'avvocato Federico Cecconi, dopo avere parlato con Berlusconi, spiega che la sua reazione "è stata naturalmente di sollievo su una vicenda che lo ha impegnato anche emotivamente per tanto tempo e che adesso spero possiamo definitivamente chiudere visto che siamo a tre assoluzioni su tre".

L'auspicio del partito guidato da Berlusconi è che la nuova stagione della giustizia nel nostro Paese segni la fine del giustizialismo che in molte occasioni ha esposto esponenti politici al pubblico ludibrio, finiti al centro di vergognose gogne mediatiche che hanno finito per intaccare la loro onorabilità. Ecco perché Forza Italia, determinata nel portare avanti uno dei principali temi promossi dagli italiani durante le recenti elezioni politiche, vuole accelerare e apportare un cambio di passo rispetto al passato.