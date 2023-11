"Non c'entro nulla". Ma davanti ai giudici lady Soumahoro tace sulle spese pazze

Si sono avvalse della facoltà di non rispondere, Liliane Murekatete e Marie Therese Mukamitsindo, moglie e suocera del deputato Aboubakar Soumahoro, che oggi sono comparse davanti al giudice di Latina per l’interrogatorio di garanzia dopo l’arresto di lunedì per i reati di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Stessa scelta dell’altro indagato, Michel Rukundo. Liliane e la madre hanno però rilasciato dichiarazioni spontanee al gip, respingendo le accuse. La moglie di Soumahoro, difesa dall’avvocato Lorenzo Borrè, è pronta a presentare ricorso al tribunale del riesame.

“Spese non riconducibili a me”. La difesa di Lady Soumahoro