Bayesian come la Concordia? Il capitano dai pm, le indagini si allargano

Sono trascorsi 8 giorni da quando il grande yacht Bayesian si è inabissato sui fondali davanti Porticello, lungo la costa di Palermo. Alle 04.06 del 19 agosto anche l'ultimo centimetro dello yacht è sparito sotto l'acqua portando con sé le vite di 7 persone, 1 di equipaggio e 6 passeggeri. Qui si apre la prima domanda: com'è possibile che su 10 membri di equipaggio si siano salvati in 9 e su 12 passeggeri si siano salvati in 6? Cosa è andato storto nelle procedure di evacuazione dello yacht, dal momento che da quando è stato colpito dal poderoso downburst a quando è affondato sono trascorsi 16 minuti, compreso il periodo durante il quale il Bayesian ha scarrocciato per oltre 400 metri?

Queste e altre domande sono quelle che gli investigatori dovranno fare al comandante dello yacht, James Cutfield, finora unico indagato, che oggi verrà ascoltato all'Hotel Domina Zagarella di Santa Flavia. Ma le indagini potrebbero ben presto allargarsi, visto che è stato chiesto anche al primo ufficiale di non lasciare l'hotel. I capi di imputazione per Cutfield sono per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo. Il comandante potrebbe anche scegliere di non rispondere alle domande dagli inquirenti, come riferito nelle scorse ore dai suoi avvocati, in quanto non è ancora a conoscenza degli esiti degli accertamenti fatti fino a questo momento dalla Procura guidata da Ambrogio Cartosio. Una scelta "tecnica" comune in questi casi, che gli permette di prendere tempo per rispondere, poi, in modo articolato alle accuse.

Tra queste ce n'è una che pesa più di tutte: perché il primo allarme, il razzo di segnalazione, è stato lanciato alle 4.34 del mattino, 28 minuti dopo l'affondamento del Bayesian, 44 minuti dopo l'inizio dell'emergenza? Perché Cutfield si trovava sulla scialuppa mentre 7 persone, di cui 6 ospiti, erano all'interno dello scafo? Quindi, la domanda regina: il capitano ha fatto tutto il possibile per salvare i passeggeri prima di mettere in salvo se stesso? Secondo alcune testimonianze, inizialmente a bordo della scialuppa del Bayesian c'erano 11 persone, successivamente ne sono alite altre 4: Cutfield è stato tra questi ultimi perché ha provato a recuperare i passeggeri? A tal proposito saranno fondamentali anche le testimonianze dei superstiti.

Quindi, il comandante dovrà rispondere anche sulle circostanze specifiche dell'affondamento: il portellone di poppa era chiuso o è stato lasciato aperto? E se sì, perché? L'acqua potrebbe essere entrata da lì e con il suo peso aver influito sulla linea di galleggiamento del Bayesian, che non avrebbe retto. E poi, perché la deriva mobile non era stata completamente estesa ma era stata lasciata "corta", togliendo stabilità allo yacht? E cosa è successo sul ponte della barca quella notte? I testimoni raccontano circostanze che potrebbero porre dei punti importanti nell'inchiesta: alle 21.30, nonostante lampi e tuoni, sulla barca pare fosse in corso una festa e, prosegue chi si si trovava a terra quel giorno, " verso mezzanotte si è alzato pure il vento che stava diventando sempre più forte ". Pare che Cutfield abbia regolarmente posto la guardia sul ponte per la notte, perché non si è accorto del maltempo incombente?

Queste e altre saranno le domande che dovranno essere fatte al capitano, che aiuteranno a capire cosa sia successo nella maledetta notte tra il 18 e il 19 agosto. Intanto gli investigatori, anche grazie al lavoro dei sommozzatori che per giorni hanno lavorato sul relitto per recuperare i corpi dei dispersi. Ma sarà fondamentale anche recuperare il relitto, che attualmente giace a 50 metri di profondità, che è una bomba ecologica pronta a esplodere.

È una bomba ambientale in fondo al nostro mare

Verrà recuperata in tempi brevi

", dicono i pescatori del luogo, preoccupati per i 18mila litri di carburante che si trovano nei suoi serbatoi. "", ha detto la moglie di Lynch, che ora con la morte del marito è formalmente proprietaria dello yacht.