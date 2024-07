"La tosse non passa, è un tumore". Bimba di 11 anni muore dopo la biopsia

Ascolta ora 00:00 00:00

La procura della Repubblica di Torino ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti sulla morte di Elena Agiurgioai, una bambina di 11 anni finita all'ospedale Regina Margherita per un sospetto tumore ai polmoni. La piccola è morta sabato scorso dopo che i medici avevano effettuato la biopsia. Il suo cuore ha smesso di battere lasciando sgomenti i familiari e l'intero personale del nosocomio torinese. Le cartelle cliniche sono finite sulla scrivania del pubblico ministero Gianfranco Colace, il quale adesso dovrà indagare per capire se ci sono responsabilità evidenti nel persorso di diagnosi e di cura della bambina.

La vicenda

Tutto era cominciato qualche settimana fa, con una tosse secca insistente e uno strano dimagrimento. I genitori dell'11enne, che abitano a Chieri, sulle colline di Torino, si erano rivolti alla pediatra che aveva prescritto una cura a base di antibiotici. Dopo qualche giorno, vedendo che la situzione non migliorava, la mamma della piccola ha chiamato di nuovo la specialista, la quale ha consigliato di portare Elena al pronto soccorso per effettuare una visita più approfondita con l'ausilio di esami radiografici. Nel reparto del nosocomio di Chieri alla bambina è stata fatta una lastra al torace ed è stato effettuato il prelievo del sangue. I risultati hanno allarmato i medici, che hanno subito avuto il sospetto che si trattasse di un cancro.

Il trasferimento all'ospedale Regina Margherita

Data la gravità della situazione, come riporta il quotidiano La Stampa, è stato predisposto il trasferimento della piccola all'ospedale Regina Margherita di Torino. Elena è rimasta ricoverata alcuni giorni in vista della biopsia, effettuata poi il 20 luglio. Dopo l'esame invasivo, però, è accaduto ciò che i medici non si aspettavano. il cuore della bambina si è fermato e gli operatori sanitari non sono riusciti a rianimarla.

La denuncia

A quel punto i familiari di Elena hanno presentato denuncia ai carabinieri perché sospettano si sia trattato

"Vogliamo solo capire che cosa è successo

ma non possiamo dire nulla finché la magistratura non farà luce"

di un caso di malasanità.– ha dichiarato la mamma Elisabetta al quotidiano piemontese -