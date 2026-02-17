Bimbo trapiantato, il frigo per trasferire il cuore "fuori dalle linee guida". Meloni chiama la mamma: "Avrete giustizia"

Il "frigo" usato per trasportare il cuore del bambino di Napoli sarà sottoposto a esame, nella inchiesta della procura di Napoli sul bimbo trapiantato e ora in terapia intensiva al Monaldi. Il contenitore, un box simile a quelli che vengono usati per tenere le bibite fresche, è considerato fuori dalle linee guida acquisite dalla procura di Napoli con il pm Giuseppe Tittaferrante e il procuratore aggiunto Antonio Ricci. Questo strumento per il trasporto di organi è ritenuto ormai anacronistico, soprattutto in quanto privo di un sistema di controllo e monitoraggio delle temperature.

a mamma del bambino, Patrizia Mercolino, ha ricevuto la telefonata della premier Giorgia Meloni.

"Avrete giustizia", ha detto la presidente del consiglio, secondo quanto reso noto dall'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. La signora Patrizia ha ringraziato la premier, ribadendo che in questo momento la sua priorità "è avere un cuore nuovo per mio figlio, e vederlo tornare a casa guarito".