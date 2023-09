Bloccarono il traffico per protesta, a processo attivisti di Ultima Generazione

Sono accusati di aver bloccato temporaneamente la strada che conduce alle cave di marmo a Carrara, impedendo il passaggio dei camion. Lo fecero a loro dire per protestare contro il governo di allora e chiedere all'esecutivo di "arginare l'estrattivismo indiscriminato che devasta il territorio circostante e tiene sotto scacco la popolazione". Un'azione che ha però causato non pochi disagi, iniziando dal traffico completamente congestionato. E stando a quanto riportato dal quotidiano La Nazione, i quattro attivisti protagonisti della vicenda finiranno quindi a processo, con la prima udienza fissata presso il tribunale di Massa per le 10 di giovedì prossimo. Questa la vicenda che arriva dalla Toscana e che coinvolge quattro militanti di Ultima Generazione ed Exctinction Rebellion Versilia.

Per un episodio concretizzatosi ormai più di un anno fa: era infatti il 10 giugno del 2022 quando le quattro persone in questione, stando a quanto ricostruito dall'accusa, bloccarono in toto la strada dei Marmi. Si tratta di un'arteria di oltre cinque chilometri, inaugurata a Carrara nel 2012, che viene percorsa dai mezzi adibiti al trasporto di materiale lapideo estratto dalle celebri cave. Gli attivisti, quel giorno, invasero a quanto pare la strada arrivando sino all'altezza dell'Aurelia e della rotonda dei Marmi. Una via che in quel momento era percorsa dai mezzi pesanti che stavano trasportando il marmo a valle. E i conducenti, non senza sorpresa, si accorsero della presenza di alcune persone sdraiate sull'asfalto e intente a tenere in bella vista alcuni striscioni, nel bel mezzo della carreggiata. “Basta devastazione” e " Lavoro non distruttivo", si leggeva sugli striscioni.

In un post pubblicato il 12 giugno 2022 sulla pagina Facebook di Exctinction Rebellion Italia, i manifestanti si dissero consapevoli del fatto che il loro gesto avrebbe attirato " la rabbia dei lavoratori, la repressione della polizia, la denuncia" , ma di voler protestare per porre l'accento sullo sfruttamento a loro dire intensivo della risorsa principale del territorio carrarese. E a nulla valsero gli inviti a spostarsi rivolti dai camionisti. Anzi: una manifestante si incatenò addirittura ad un camion, mentre altri due attivisti si legarono fra loro con un u-lock.

Fu necessario l'intervento delle forze dell'ordine per risolvere quella situazione di stallo: i manifestanti, che non avevano a quanto sembra alcuna intenzione di liberare il passaggio, furono caricati di peso sulle volanti e portati via. Per tutti loro scattò una sanzione da 133,33 euro, oltre al divieto di avvicinarsi a quei luoghi per un anno e tre mesi. E fra due giorni, dovranno a quanto pare rispondere di quel blitz anche in tribunale.