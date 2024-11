Caso Basciano, Codegoni non ritira la querela

Ascolta ora 00:00 00:00

È giallo nel giallo in merito a una querela sporta da Sophie Codegoni contro l’ex Alessandro Basciano: non ci sarebbe stata alcuna remissione della querela sporta il 9 dicembre 2023 da parte della modella, o almeno non c’è nel fascicolo della procura di Milano che si sta occupando delle indagini.

La notizia emergerebbe da fonti investigative: agli atti riportati nel provvedimento della gip Anna Magelli figura una scrittura privata del 26 febbraio 2024. In essa ci sarebbe scritto che Codegoni “ si determina ” a ritirare la querela, mentre Basciano avrebbe accettato la remissione. Tuttavia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe mai rimesso la querela previo contatto con le autorità competenti, e sarebbe stata questa la ragione per cui le accuse contro Basciano hanno portato a un’ordinanza di custodia cautelare, anche se solo di 48 ore circa.

Si attendono nuove indagini condotte dal pm Antonio Pansa del pool “Violenza di genere - Tutela della famiglia, dei minori e dei soggetti vulnerabili”, coordinato dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella, pm che a propria volta delegherà i carabinieri per nuovi accertamenti. Codegoni ha inizialmente querelato il dj per minacce e stalking, ma ora potrebbe dover chiarire anche le ragioni della sua omissione nel ritirare la querela, oltre che rispondere della documentazione presentata dal legale di Basciano Leonardo D’Erasmo. L’avvocato sarebbe in possesso infatti di alcune chat, che dimostrerebbero come Codegoni non fosse attanagliata da ansia e paura, emozioni che comunemente sono associate a chi sopravvive ad atti persecutori.

La remissione della prima querela avrebbe portato a una richiesta di archiviazione delle indagini. Ma il 14 novembre scorso, Codegoni aveva presentato un’altra denuncia, a seguito di una presunta aggressione in strada: stando alla nuova querela, Basciano è accusato di aver aggredito due amici con cui la donna aveva trascorso la serata.

Una settimana più tardi, il 21 novembre, Basciano è stato arrestato per poi essere tradotto nel carcere di San Vittore e rilasciato a un paio di giorni di distanza.

La custodia cautelare era giustificata dal rischio di reiterazione del reato, dato che esisteva infatti la querela presentata l’anno scorso e non ritirata. È molto probabile che gli inquirenti riascoltino nuovamente testimoni e conoscenti già sentiti. Come già era nell’aria all’inizio della vicenda, sembra che ci sia quindi molto ancora da capire e chiarire.