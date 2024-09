Caso Open Arms, Meloni: "Criminalizzare la difesa dei confini è un grave precedente"

Ascolta ora 00:00 00:00

La pubblica accusa ha chiesto, alla fine di un'udienza fiume, la condanna a 6 anni di reclusione per il ministro Matteo Salvini per il caso della Ong Open Arms. Il leader della Lega non era presente in aula nella giornata odierna ma era rappresentato dal suo avvocato, Giulia Bongiorno. Al termine, la richiesta dei pm è stata condannata dal premier Giorgia Meloni che, nel fornire la sua solidarietà al suo vicepremier, ha sottolineato come " trasformare in un crimine il dovere di proteggere i confini italiani dall’immigrazione illegale è un precedente gravissimo ". Per il premier " è incredibile che un ministro della Repubblica Italiana rischi 6 anni di carcere per aver svolto il proprio lavoro difendendo i confini della Nazione, così come richiesto dal mandato ricevuto dai cittadini ".

L'avvocato Bongiorno, uscendo dal tribunale di Palermo, ha spiegato che " dai pm è stato tratteggiato un quadro non corrispondente alla realtà " per quanto riguarda il comportamento dell'allora ministro degli Interni, in quanto " stato detto in requisitoria che le decisioni di ritardare lo sbarco dopo le redistribuzione era esclusivamente di Salvini ma così non è ". Questo perché, prosegue il legale, " se andate a vedere le dichiarazioni pubbliche di atri ministri, tutti rivendicavano orgogliosamente i respingimenti ".

Per Bongiorno, " basta esaminare gli atti e non fare ipotesi e teoremi per rendersi conto che durante tutto il processo c'è stata la correttezza dell'operato di Salvini ". Il che implica anche " massima attenzione alla salute dei migranti ". Il ritardo nel rilascio del porto sicuro alla nave spagnola Open Arms con 148 migranti a bordo, che costa al ministro l'accusa di sequestro di persona, sostiene l'avvocato, " è minimo rispetto a quello che quotidianamente si registra quando devono sbarcare i migranti ".

Non appena è stata resa nota la richiesta della procura nei confronti del ministro Salvini, la Lega ha diramato un comunicato sostenendo che si tratta di una richiesta "vergognosa" perché

difendere l'Italia non è un reato ma un dovere

Avanti tutta senza mollare, Matteo, sempre al tuo fianco

". E rivolgendosi direttamente al proprio leader, dal Corroccio concludono: "".