Pozzolo, inizia il processo per lo sparo di Capodanno: ecco cosa rischia

“Porto illegale di arma comune da sparo” e “porto illegale di munizionamento da guerra”. Questi sono i capi di imputazione a cui il deputato sospeso di Fratelli d’Italia, Emanuele Pozzolo, dovrà rispondere presso il Tribunale di Biella. Il processo, con rito ordinario, inizia questa mattina con la prima udienza. La vicenda risale alla notte di Capodanno a inizio 2024 quando, nelle prime ore dell’anno, un proiettile colpì uno dei partecipanti a una festa appena terminata presso la Pro Loco del paesino di Rosazza in provincia di Biella.

Il caso Pozzolo

Nella vicenda rimase ferito Luca Campana, 31enne elettricista cognato del capo della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, anch’egli presente alla festa. Al momento dello scoppio, il sottosegretario alla Giustizia era fuori dal locale: stava caricando in auto la propria parte di pietanze avanzate. Il deputato inizialmente spiegò di avere la pistola perché in possesso di regolare porto d'armi. Secondo la procura di Biella, però, era un oggetto da detenere solo "in regime di collezione".

Il processo

Pozzolo era stato rinviato a giudizio lo scorso 20 novembre 2024. Era stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per altri tre reati contestati. In primis le lesioni personali colpose ai danni di Luca Campana, il 31enne rimasto ferito dal colpo di pistola che era stato poi risarcito e aveva ritirato la querela. In secondo luogo, invece, l’accensione ed esplosioni pericolose e, per ultimo, l’omessa custodia di armi. Per questi ultimi due reati era intervenuta oblazione tramite il pagamento di una somma di denaro.

Che cosa rischia

Pozzolo dovrà quindi rispondere di porto illegale di arma comune da sparo e porto illegale di munizionamento da guerra.

Il, è punito dal Codice penale, all'articolo 699, con la reclusione fino a, ma la pena può aumentare se il reato viene commesso in presenza di un raggruppamento di persone. Il giudice dovrà ricostruire i movimenti di Pozzolo durante la festa organizzata nella Pro Loco di Rosazza, a Biella.