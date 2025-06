Caso Ramy, i pm chiedono 2 anni e 8 mesi per l'amico che guidava lo scooter

È di 2 anni e 8 mesi di reclusione la richiesta dei pm di Milano, Giancarla Serafini e Marco Cirigliano, per Fares Bouzidi, amico di Ramy Elgaml, il 19enne egiziano che era in sella allo scooter guidato dal 22enne e che morì cadendo nello schianto, al termine di un inseguimento. La richiesta è nell'ambito del processo abbreviato davanti al gup Fabrizio Filice per resistenza a pubblico ufficiale. Nella stessa udienza, il giudice ha ammesso come parti civili i sei carabinieri che hanno fisicamente preso parte all'inseguimento forsennato durato 8 km per le vie del centro di Milano. È stata respinta la costituzione proposta da un'associazione vicina ai militari, così come la richiesta di far entrare una consulenza tecnica depositata dalla difesa, gli avvocati Debora Piazza e Marco Romagnoli, nel fascicolo processuale.

Secondo la ricostruzione dei pm, la notte dell'incidente Fares era alla guida del T Max " senza aver conseguito la patente " e " dopo aver assunto sostanze stupefacenti ". Ma il tribunale, nella giornata di ieri, lo ha assolto dall'accusa di spaccio. Invece di fermarsi all'alt dei carabinieri, Bouzidi aveva accelerato dando il via ad un inseguimento " a velocità elevatissima ", mettendo in atto " manovre pericolose ", mantenendo " una velocità di gran lunga superiore rispetto ai limiti consentiti ", attraversando da una parte all'altra la città e percorrendo vie contromano o sorpassando a destra. All'arrivo in Ripamonti, all'incrocio con via Quaranta, avvenne il tragico schianto che costò la vita a Ramy.

Per questo incidente, Bouzidi è indagato insieme al carabiniere che era alla guida dell'ultima gazzella inseguitrice ma, secondo la consulenza chiesta dai pm, quando lo scooter tentò di svoltare a sinistra all'incrocio, sbandò e deviò improvvisamente a destra e il carabiniere che lo tallonava se lo trovò in traiettoria. Non poteva sterzare né a sinistra né a destra, altrimenti avrebbe travolto o la moto o un passante. Quindi, mise in atto una frenata di emergenza.

La circostanza potrebbe portare i pm a chiederee a chiudere le indagini per omicidio stradale, in vista della richiesta di processo, per Bouzidi che, sempre a detta del consulente, con la sua "guida spregiudicata ed estremamente pericolosa" si è "assunto il rischio delle conseguenze".