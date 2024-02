"Trovata droga dello stupro". "Iniziativa senza senso": è scontro sul caso La Russa jr

Stando ad alcune indiscrezioni, tracce di Ghb sarebbero state trovate nei capelli dell'accusatrice di Leonardo Apache La Russa e l'amico Tommaso Gilardonila. Il Ghb, detto anche droga dello stupro, è una sostanza chimica che, per i suoi effetti, viene utilizzata per favorire i rapporti carnali, anche non consenzienti. Le accuse mosse dalla 22enne al figlio del presidente del Senato e al suo amico di riferiscono alla notte tra il 18 e il 19 maggio 2023 in relazione a un episodio che si sarebbe sviluppato all'interno dell'abitazione milanese di La Russa. La difesa di Leonardo Apache La Russa replica: " Iniziativa completamente priva di senso ".

La rilevazione di Ghb si colloca all'interno di una perizia tecnica svolta da un tossicologo su richiesta dell'avvocato Stefano Benvenuto, che assiste la presunta vittima. L'esito è stato depositato in Procura a Milano con la richiesta di incidente probatorio, in modo tale che il risultato della perizia diventi a tutti gli effetti una prova a favore della difesa e della versione dell'accusatrice. La richiesta si inserisce in una eventuale fase processuale successiva. In base a quanto finora emerso sull'esame tecnico condotto dal tossicologo, le tracce de Ghb sono state rinvenute in una sezione del capello prelevato lo scorso 6 novembre a circa 6 mm dalle punte.

In base a quello che vorrebbero dimostrare i periti di parte, la lunghezza alla quale è riferibile la presenza della sostanza sarebbe compatibile con quella dei capelli della ragazza nel periodo in cui si sarebbe verificato l'episodio denunciato. Per questa ragione, la presenza del Ghb, stando alla difesa, potrebbe essere compatibile con un'assunzione nel periodo di maggio-giugno 2022, quando la ragazza ha fatto serata all'Apophis Club di Milano. È qui che avrebbe incontrato Leonardo Apache La Russa. Stando alla denuncia, l'accusatrice " stava benissimo fino a prima che ti portasse il drink ". La costruzione dell'apparato difensivo e accusatorio è ancora in divenire, così come è in corso una consulenza tossicologica, che non prevede l'esame del capello, disposta dalla pm Rosaria Stagnaro e dall'aggiunta Letizia Mannella, i cui esiti sono attesi a giorni.